運動雲

>

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

▲▼柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

近年來韓國職棒頂尖野手持續叩關大聯盟，在國際上的能見度與輸出量，早已不同於20年前。然而，在野手成功案例增加的同時，本土先發投手的輸出卻明顯停滯，甚至遭到美職圈內人士以2A等級評價，讓「第2個柳賢振」是否還有可能出現，成為新的問號。

回顧近年韓職選手旅美軌跡，2021年賽季前金河成成功站上大聯盟舞台，2024年則有李政厚、高祐錫相繼簽下美職合約；2025年賽季前，金慧成加盟洛杉磯道奇，而本季開打前，宋成文也披上聖地牙哥教士戰袍，KBO野手跨太平洋已成常態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，投手端的輸出卻明顯斷層，自柳賢振於2013年加盟洛杉磯道奇、締造轟動一時的成功案例後，儘管金廣鉉、梁玹種都曾短暫站上大聯盟舞台，但真正能長期立足、扮演輪值角色的本土先發投手，始終未能再現。

反觀大聯盟近年對韓職的關注焦點，卻逐漸轉向在韓職成功反彈的外籍投手，包括近期被美職球隊網羅的龐塞（Cody Ponce）、安德森（Drew Anderson）、瑞恩（Ryan Weiss）等人，皆成為球探關注的重點對象。

這樣的趨勢，背後有兩項關鍵因素，其一是近年選擇來到韓職的外籍投手，多半具備美職或3A資歷，當他們在韓國取得穩定輪值、重塑投球模式後，自然再度引起美職球隊關注；其二則是大聯盟正面臨嚴重投手荒，包含手肘傷勢與手術人數激增，使各隊對可即戰力投手的需求遠高於過往。

安德森近日接受《The Athletic》專訪時便形容，「韓職是一個能讓你穩定站上先發輪值的絕佳舞台，只要你到韓國，幾乎就是那支球隊的王牌。」龐塞更是透過在韓職全面調整投球型態，短時間內完成升級返美的代表案例。

然而，對韓國本土投手的評價卻未同步上修，儘管安佑鎮、文東柱等人仍受到部分美職球探關注，但整體氛圍仍顯保守。 一名接受《The Athletic》訪問的美職球探直言，「日本職棒大約介於3A與大聯盟之間，但韓國職棒更接近2A水準。」

該名球探進一步指出，韓職是一個「從新人聯盟等級到大聯盟等級球員混在同一聯盟比賽的特殊環境」，頂尖少數球員或許具備大聯盟實力，但整體厚度不足，使得美職球隊對本土投手的評估趨於謹慎。

從數據面來看，這樣的落差也反映在國際球探評分中。根據《FanGraphs》國際潛力評估，日本投手山下舜平大獲得55分，高橋宏斗與井上晴斗皆為50分；相較之下，文東柱僅獲40+評價，而曾被視為亞洲頂級潛力的安佑鎮，則因兵役與傷勢影響，下修至35+。

在此背景下，近期自韓職重返大聯盟的外籍投手表現，反而成為左右市場風向的關鍵指標，一名美職球探直言，「這些球員的成敗，將直接影響未來一年市場對亞洲投手的評價，如果結果不理想，市場勢必重新調整。」

逆輸出神話固然精彩，但對韓職而言，若能再次孕育出一名真正以本土身份站穩大聯盟輪值的投手，或許才是比任何短期熱潮更具象徵意義的突破。

關鍵字： 韓國職棒MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

統一獅補強洋投有譜！　蘇泰安證實已與「前雙城農場百大新秀」達成共識

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

直升機求婚修成正果　今井達也愛妻神級美貌引熱議

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

台北職業撞球公開賽開打　128選手爭冠「炸粿王子」許凱綸回歸

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

熱門新聞

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

2老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

3我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

4道奇搞定兩人避開仲裁　只剩一人未簽

5史庫柏與老虎未達共識 恐進入仲裁

最新新聞

1黃子鵬感受宿舍驚喜喊要珍惜！

2前鋼鐵人新人王丹尼爾　獵鷹註冊將上陣

3千賀滉大恐成談判籌碼　大都會補外野

4公牛主場大漏水　球賽延誤兩小時取消

5

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366