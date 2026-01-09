韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

近年來韓國職棒頂尖野手持續叩關大聯盟，在國際上的能見度與輸出量，早已不同於20年前。然而，在野手成功案例增加的同時，本土先發投手的輸出卻明顯停滯，甚至遭到美職圈內人士以2A等級評價，讓「第2個柳賢振」是否還有可能出現，成為新的問號。

回顧近年韓職選手旅美軌跡，2021年賽季前金河成成功站上大聯盟舞台，2024年則有李政厚、高祐錫相繼簽下美職合約；2025年賽季前，金慧成加盟洛杉磯道奇，而本季開打前，宋成文也披上聖地牙哥教士戰袍，KBO野手跨太平洋已成常態。

然而，投手端的輸出卻明顯斷層，自柳賢振於2013年加盟洛杉磯道奇、締造轟動一時的成功案例後，儘管金廣鉉、梁玹種都曾短暫站上大聯盟舞台，但真正能長期立足、扮演輪值角色的本土先發投手，始終未能再現。

反觀大聯盟近年對韓職的關注焦點，卻逐漸轉向在韓職成功反彈的外籍投手，包括近期被美職球隊網羅的龐塞（Cody Ponce）、安德森（Drew Anderson）、瑞恩（Ryan Weiss）等人，皆成為球探關注的重點對象。

這樣的趨勢，背後有兩項關鍵因素，其一是近年選擇來到韓職的外籍投手，多半具備美職或3A資歷，當他們在韓國取得穩定輪值、重塑投球模式後，自然再度引起美職球隊關注；其二則是大聯盟正面臨嚴重投手荒，包含手肘傷勢與手術人數激增，使各隊對可即戰力投手的需求遠高於過往。

安德森近日接受《The Athletic》專訪時便形容，「韓職是一個能讓你穩定站上先發輪值的絕佳舞台，只要你到韓國，幾乎就是那支球隊的王牌。」龐塞更是透過在韓職全面調整投球型態，短時間內完成升級返美的代表案例。

然而，對韓國本土投手的評價卻未同步上修，儘管安佑鎮、文東柱等人仍受到部分美職球探關注，但整體氛圍仍顯保守。 一名接受《The Athletic》訪問的美職球探直言，「日本職棒大約介於3A與大聯盟之間，但韓國職棒更接近2A水準。」

該名球探進一步指出，韓職是一個「從新人聯盟等級到大聯盟等級球員混在同一聯盟比賽的特殊環境」，頂尖少數球員或許具備大聯盟實力，但整體厚度不足，使得美職球隊對本土投手的評估趨於謹慎。

從數據面來看，這樣的落差也反映在國際球探評分中。根據《FanGraphs》國際潛力評估，日本投手山下舜平大獲得55分，高橋宏斗與井上晴斗皆為50分；相較之下，文東柱僅獲40+評價，而曾被視為亞洲頂級潛力的安佑鎮，則因兵役與傷勢影響，下修至35+。

在此背景下，近期自韓職重返大聯盟的外籍投手表現，反而成為左右市場風向的關鍵指標，一名美職球探直言，「這些球員的成敗，將直接影響未來一年市場對亞洲投手的評價，如果結果不理想，市場勢必重新調整。」

逆輸出神話固然精彩，但對韓職而言，若能再次孕育出一名真正以本土身份站穩大聯盟輪值的投手，或許才是比任何短期熱潮更具象徵意義的突破。