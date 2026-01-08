不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

▲湖人天王詹姆斯保持的連續21年神紀錄，恐在本季面臨中斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

高齡「41歲」的洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James），昨天對上紐奧良鵜鶘之戰單場繳出30分、8籃板、8助攻優異表現領勝。但今（8日）「背靠背」賽程對上聖安東尼奧馬刺的比賽，詹皇就因為左腳關節炎、右側坐骨神經痛，選擇高掛免戰牌，這也代表著他連21個賽季入選年度最佳陣容的歷史紀錄，只要本季再缺陣1場，就將正式中斷。

昨日率隊擊敗鵜鶘後，詹皇被問到今天的背靠背賽程是否出賽時，就已經公開表示，「本季剩餘所有的背靠背賽程，我都會是待定狀態！」似乎也已經為今日休兵埋下伏筆。

今天湖人球團就宣布詹皇因為左腳關節炎、右側坐骨神經痛無法出賽，湖人最終也以91比107慘敗給黑衫軍馬刺。

不過詹姆斯今日缺陣後，這也代表他接下來在本季只要再缺席任何一場比賽，將不具備任何角逐本季年度獎項的資格，也將中斷自己所保持，連續21季入選年度最佳陣容（包含年度第1、2、3隊）的歷史紀錄。

詹姆斯本季至今僅出賽18場，場均仍有21.7分、5.4顆籃板、6.8次助攻、1抄截的優異表現，湖人本季至今戰績則為23勝12敗，排名西區第5位。