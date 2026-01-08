運動雲

>

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

▲湖人詹姆斯、鵜鶘墨菲三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯保持的連續21年神紀錄，恐在本季面臨中斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

高齡「41歲」的洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James），昨天對上紐奧良鵜鶘之戰單場繳出30分、8籃板、8助攻優異表現領勝。但今（8日）「背靠背」賽程對上聖安東尼奧馬刺的比賽，詹皇就因為左腳關節炎、右側坐骨神經痛，選擇高掛免戰牌，這也代表著他連21個賽季入選年度最佳陣容的歷史紀錄，只要本季再缺陣1場，就將正式中斷。

昨日率隊擊敗鵜鶘後，詹皇被問到今天的背靠背賽程是否出賽時，就已經公開表示，「本季剩餘所有的背靠背賽程，我都會是待定狀態！」似乎也已經為今日休兵埋下伏筆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天湖人球團就宣布詹皇因為左腳關節炎、右側坐骨神經痛無法出賽，湖人最終也以91比107慘敗給黑衫軍馬刺。

不過詹姆斯今日缺陣後，這也代表他接下來在本季只要再缺席任何一場比賽，將不具備任何角逐本季年度獎項的資格，也將中斷自己所保持，連續21季入選年度最佳陣容（包含年度第1、2、3隊）的歷史紀錄。

詹姆斯本季至今僅出賽18場，場均仍有21.7分、5.4顆籃板、6.8次助攻、1抄截的優異表現，湖人本季至今戰績則為23勝12敗，排名西區第5位。

關鍵字： 詹姆斯詹皇湖人LBJLeBron James

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

「鷹王」楊恩離隊倒數計時？　美媒點名新東家就是巫師

「鷹王」楊恩離隊倒數計時？　美媒點名新東家就是巫師

少一個洋將還贏！　「雙神對決」海神終止4連敗朱永弘執教首勝

少一個洋將還贏！　「雙神對決」海神終止4連敗朱永弘執教首勝

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

【1歲大巨嬰】薩摩耶犬重壓媽媽身上討摸摸

熱門新聞

鷹王楊恩驚天交易成真　「1換2」正式轉戰巫師

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

味全龍正式宣布古久保健二加盟！擔任巡迴統籌教練、背號87

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

2快訊／鄭宗哲轉戰光芒

3郭俊麟被平良海馬快閃台灣暖哭！

4曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

5人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

最新新聞

1老鷹擬以到期合約交易戴維斯

2BA點評台灣雙投　林盛恩、沈家羲解析

3道奇新秀榜第17名　BA評析柯敬賢

4味全龍古久保加盟！擔任巡迴統籌教練

5SGA飆46分　王者雷霆險勝爵士

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

#河智媛 跳舞被噴氣聲嚇到！驚訝睜大眼睛嘟嘴超萌❤️

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

【打開全是滿滿的作業】緊張哥不小心把妹妹的上學書包帶來機場

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366