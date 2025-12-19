邱相榤拚到受傷倒地！　與王齊麟的「麟榤配」仍無緣年終賽4強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤無緣羽球年終賽4強。（圖／Badminton Photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣高人氣男雙組合王齊麟、邱相榤組成的「麟榤配」，今年首度前進BWF羽球年終賽，在19日晚間的小組賽第3戰，台灣男雙雖然晉級4強只剩最後一線生機，仍是全場奮力出擊，邱相榤甚至一度拚到右膝受傷倒地，但此戰面對印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）麟榤配最終仍以19比21、22比20、15比21無緣本屆4強。

王齊麟、邱相榤首度挺進羽球年終賽，不過在小組賽前兩戰都吞敗收場，想要晉級4強除了今天得贏球，還需要看另一邊對戰組合的結果而定。

雖然另一邊對戰組合較晚開打，但麟榤配此戰交手印尼組合，開賽雖然短暫取得領先，但隨後古塔馬與伊斯法哈尼連拿關鍵3分，率先取得4個局點。

雖然麟榤配接連化解對手3個局點，但最終仍在王齊麟回擊掛網情況下，首局麟榤配以19比21讓出。

第2局王齊麟與邱相榤一度連拿5分氣勢大振，以11比7進入技術暫停，但隨後印尼組合卻是再度逼平，甚至在麟榤配20比17領先下，又連趕3分，所幸最後關頭王齊麟與邱相榤穩住陣腳，以22比20收下此局。

雙方打平情況下，決勝第3局古塔馬與伊斯法哈尼開賽就打出9比2猛攻，雖然台灣組合嘗試追分，但邱相榤意外弄傷右膝，苦撐到底情況下，最終15比21失掉此局，也確定以總局數1比2落敗，本屆年終賽無緣前進4強。