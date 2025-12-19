運動雲

湖人「金童」唐西奇45分強勢大三元　逆轉勝攻破爵士主場收2連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人19日作客交手猶他爵士，靠著「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）狂砍45分、11籃板、14助攻的超級大三元，加上大腿一度遭撞傷痛苦倒地的詹姆斯（LeBron James）貢獻28分、7籃板、10助攻，湖人雙星攜手以143比135逆轉擊敗爵士，收下近期2連勝。

▲湖人唐西奇、爵士喬治。（圖／路透）

▲湖人唐西奇寫下45分大三元神紀錄。（圖／路透）

開季至今近況火燙的紫金軍團，今日作客鹽湖城交手爵士，但上半場湖人一度外線失準，讓地主爵士半場打完還以5分領先。

不過下半場開打後，湖人開始急起直追，末節更是團隊攜手灌進41分，一舉成功逆轉以8分贏球。

此戰湖人全隊共5人得分達雙位數，其中唐西奇狂砍45分、11籃板、14助攻還外帶5抄截，不僅成為隊史自上古飛人貝勒（Elgin Baylor）之後，第2位寫下45分大三元好手。

另外唐西奇也成為「籃球之神」喬丹喬丹（Michael Jordan）以及現役活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）之外，聯盟史上第3位單場拿下40分大三元外帶5抄截的球員。

飲恨在主場遭到逆轉的爵士方面，喬治（Keyonte George）狂砍34分、4籃板、8助攻，新秀前鋒貝利（Ace Bailey）則有19分進帳。

▲湖人唐西奇、爵士喬治。（圖／路透）

▲爵士喬治狂砍34分、4籃板、8助攻，但球隊仍遭逆轉吞敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人唐西奇大三元爵士喬治Luka Doncic

