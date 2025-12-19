「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

▲南山教練文祺HBL執教生涯首勝。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

114學年度高中籃賽HBL女甲級12強預賽18日於屏東體育館熱鬧展開，這也是比賽連續第二年在此地舉行。首日賽事，A組的南山高中與B組的陽明高中分別擊敗對手，順利搶下開門紅。南山新任教練文祺執教首戰即帶領球隊取勝，展現新氣象。

本屆預賽分A、B兩組進行單循環賽，18日至22日每組前3名將直接晉級八強，4至6名則進入外卡賽爭奪最後晉級名額。23日將由A5對B6、B5對A6，勝隊再於24日挑戰B4、A4，爭搶八強末班車。

南山高中在首戰第一節就以22比17小幅領先，第二節再展攻勢，分差逐漸拉開，最終以81比62擊敗新竹高商。新竹高商本季被看好有機會首次闖進八強，不過主控劉家妤因膝傷剛開刀，讓球隊後場出現空缺，增添挑戰難度。

南山高三主將謝依臻本場三分球13投中6，豪取27分，創下個人生涯新高，林念臻貢獻14分，王峟筑則送出10次助攻、5籃板和4次抄截，展現團隊實力。

謝依臻來自桃園大成國中，她表示，「高一、二分別只拿到第七與第五名，今年最後一年，目標就是帶領球隊挺進四強，首度挑戰小巨蛋。」

南山教練文祺和劉家秀都畢業於高雄七賢國中，文祺分享，自己在七賢國中時首戰就贏球，如今執教生涯首戰也旗開得勝，且搭檔是當年的學姊，格外有意義。他強調，本季目標是晉級四強，但會先腳踏實地鎖定八強門票。

新竹高商方面，高三「一姊」谷家語射進3記三分球，全場轟下生涯新高30分、11籃板，繳出「30、10」成績，另有6助攻2抄截。黃聖雅也貢獻14分10籃板，王靖岑則有10分6籃板進帳。教練陳姿汶表示，雖然失去劉家妤控球如同折損大樑，但球隊仍會全力以赴，力拚首次晉級八強。

至於B組戰況，陽明高中雖在開局一度落後苗栗高商，但第三節靠胡霈慈、陳琳蕾莎的三分球，成功反超比分。比賽進入白熱化，終場前43.3秒，陽明中鋒許語珊籃下得手，幫助球隊穩住勝局，最終以65比63驚險拿下勝利。

陽明教練李台英在場邊激動指導，賽後幾乎失聲，所幸球員守住勝利。高三主力蘇衡攻下16分8籃板，並送出2助攻及5抄截，許語珊則有18分22籃板的「雙十」表現。

蘇衡賽後分享，球隊首戰打得較為掙扎，自己還帶病上陣，但團隊默契仍有進步空間。她也提到，今年高一新生實力不俗，包括剛拿下亞洲青年運動會3X3金牌的陳芯等，都有不錯發揮，由於球隊僅有一名高二球員，高一新生獲得許多上場機會。

▲南山高三「一姊」謝依臻三分球13投中6飆出27分，生涯雙創新高。（圖／高中體總提供）