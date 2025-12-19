運動雲

>

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

▲南山教練文祺HBL執教生涯首勝、南山高三「一姊」謝依臻三分球13投中6飆出27分，生涯雙創新高。（圖／高中體總提供）

▲南山教練文祺HBL執教生涯首勝。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

114學年度高中籃賽HBL女甲級12強預賽18日於屏東體育館熱鬧展開，這也是比賽連續第二年在此地舉行。首日賽事，A組的南山高中與B組的陽明高中分別擊敗對手，順利搶下開門紅。南山新任教練文祺執教首戰即帶領球隊取勝，展現新氣象。

本屆預賽分A、B兩組進行單循環賽，18日至22日每組前3名將直接晉級八強，4至6名則進入外卡賽爭奪最後晉級名額。23日將由A5對B6、B5對A6，勝隊再於24日挑戰B4、A4，爭搶八強末班車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南山高中在首戰第一節就以22比17小幅領先，第二節再展攻勢，分差逐漸拉開，最終以81比62擊敗新竹高商。新竹高商本季被看好有機會首次闖進八強，不過主控劉家妤因膝傷剛開刀，讓球隊後場出現空缺，增添挑戰難度。

南山高三主將謝依臻本場三分球13投中6，豪取27分，創下個人生涯新高，林念臻貢獻14分，王峟筑則送出10次助攻、5籃板和4次抄截，展現團隊實力。

謝依臻來自桃園大成國中，她表示，「高一、二分別只拿到第七與第五名，今年最後一年，目標就是帶領球隊挺進四強，首度挑戰小巨蛋。」

南山教練文祺和劉家秀都畢業於高雄七賢國中，文祺分享，自己在七賢國中時首戰就贏球，如今執教生涯首戰也旗開得勝，且搭檔是當年的學姊，格外有意義。他強調，本季目標是晉級四強，但會先腳踏實地鎖定八強門票。

新竹高商方面，高三「一姊」谷家語射進3記三分球，全場轟下生涯新高30分、11籃板，繳出「30、10」成績，另有6助攻2抄截。黃聖雅也貢獻14分10籃板，王靖岑則有10分6籃板進帳。教練陳姿汶表示，雖然失去劉家妤控球如同折損大樑，但球隊仍會全力以赴，力拚首次晉級八強。

至於B組戰況，陽明高中雖在開局一度落後苗栗高商，但第三節靠胡霈慈、陳琳蕾莎的三分球，成功反超比分。比賽進入白熱化，終場前43.3秒，陽明中鋒許語珊籃下得手，幫助球隊穩住勝局，最終以65比63驚險拿下勝利。

陽明教練李台英在場邊激動指導，賽後幾乎失聲，所幸球員守住勝利。高三主力蘇衡攻下16分8籃板，並送出2助攻及5抄截，許語珊則有18分22籃板的「雙十」表現。

蘇衡賽後分享，球隊首戰打得較為掙扎，自己還帶病上陣，但團隊默契仍有進步空間。她也提到，今年高一新生實力不俗，包括剛拿下亞洲青年運動會3X3金牌的陳芯等，都有不錯發揮，由於球隊僅有一名高二球員，高一新生獲得許多上場機會。

▲南山教練文祺HBL執教生涯首勝、南山高三「一姊」謝依臻三分球13投中6飆出27分，生涯雙創新高。（圖／高中體總提供）

▲南山高三「一姊」謝依臻三分球13投中6飆出27分，生涯雙創新高。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL籃球精靈文祺南山女籃台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

周庭印力拚台北馬拉松連霸國內冠軍　明年目標萬金石、柏林馬拉松

周庭印力拚台北馬拉松連霸國內冠軍　明年目標萬金石、柏林馬拉松

最難追的「跨欄甜心」！　張博雅喊話朝亞運頒獎台邁進

最難追的「跨欄甜心」！　張博雅喊話朝亞運頒獎台邁進

「麟榤配」羽球年終賽不敵大馬組合　小組賽苦吞2連敗

「麟榤配」羽球年終賽不敵大馬組合　小組賽苦吞2連敗

楊勇緯、張博雅領銜台灣頂尖6大運動員站台　NIKE科技解密展登場

楊勇緯、張博雅領銜台灣頂尖6大運動員站台　NIKE科技解密展登場

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

好功夫！單挑AI智慧機器人　獨行俠厄文一把推倒直接完勝

吉迪本季第6度大三元全能領軍　公牛主場揚威賞騎士2連敗

吉迪本季第6度大三元全能領軍　公牛主場揚威賞騎士2連敗

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

全隊每人送一台「高球車」　獨行俠明星控衛厄文也發聖誕大禮

快訊／國王禁區悍將桑尼回國　返回約旦接受手術治療

快訊／國王禁區悍將桑尼回國　返回約旦接受手術治療

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

熱門新聞

「籃球精靈」HBL執教首秀　文祺領軍南山奪勝

周庭印力拚台北馬拉松連霸國內冠軍　明年目標萬金石、柏林馬拉松

台哥大高球公開賽第2輪　陳敏柔並列第2位明天拚冠軍

走出破舒適圈1.5個月長征！楊勇緯揭歐日征戰秘辛盼「重新出發」

追求神技不盲目！唐嘉鴻暫緩貓跳900度動作、關鍵原因曝光

徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1周庭印拚台北馬連霸　明年目標出爐

2籃球精靈執教首秀　文祺領南山奪勝

3台哥大高球公開賽　陳敏柔並列第2

4走出舒適圈！楊勇緯歐日長征盼「重新出發」

5追求神技不盲目！唐嘉鴻暫緩貓跳900度原因是這

最新新聞

1Netflix獨播WBC！　大谷翔平是關鍵

2籃球精靈執教首秀　文祺領南山奪勝

3台哥大高球公開賽　陳敏柔並列第2

4周庭印拚台北馬連霸　明年目標出爐

5追求神技不盲目！唐嘉鴻暫緩貓跳900度原因是這

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

李光洙「熱水洗菜」全枯掉　理直氣壯：我手就會冷啊

【有這樣的老婆你幾點回家】煮泡麵也要絲滑熱舞！尪笑瘋狂拍

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

【阿嬤太勇了】鴿子卡容器出不來　阿嬤徒手抓全程超淡定XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366