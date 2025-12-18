楊勇緯、張博雅領銜台灣頂尖6大運動員站台　NIKE科技解密展登場

運動雲

▲▼鄭宗哲(左起)、周庭印、張博雅、楊勇緯、唐嘉鴻、王冠閎出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭宗哲(左起)、周庭印、張博雅、楊勇緯、唐嘉鴻、王冠閎出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

知名運動品牌NIKE，18日匯集台灣頂尖6大運動員，包括柔道楊勇緯、體操唐嘉鴻、游泳王冠閎、田徑短跑張博雅、棒球鄭宗哲，以及即將在台北挑戰年末馬拉松盛事台灣男子組冠軍衛冕頭銜的長跑運動員周庭印，為明天即將開展的「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」站台，也公開一系列最新科技運動裝備，期望用突破想像的創新科技，改變運動的未來。

自12月19日至21日，NIKE 在台北松山文創園區打造「NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展」，包括NIKE 最新發表的NIKE MIND系列、ACG系列科技及產品原型、以及為「破四計劃」運動員FAITH KIPYEGON專屬訂製的一體式競速裝備等，都首次在台灣公開亮相。

柔道男神楊勇緯就表示，「柔道教會我最重要的事情就是在失去平衡時，找回重心拿回主導權，這也是NIKE JUST DO IT 精神帶給我的啟發，告訴自己：不用想要去證明，只要專心完成自己準備好的事情！」

▲▼楊勇緯出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲「柔道男神」楊勇緯。（圖／記者李毓康攝）

本周末即將在台北挑戰年末馬拉松賽事的長跑運動員周庭印則說，「在挑戰馬拉松的過程中，每個跑者都可能會經歷自我懷疑，但就是要相信自己，堅持不放棄，就能跨越障礙，征服賽道，因為擋在你前面的只有你自己！」

「跨欄甜心」張博雅則強調，「我相信我還沒有跑到終點，我想知道自己的極限在哪裡，就像Just do it的精神，做就對了。失敗不是終點，而是成功的一部分。」

此次展出也設計許多互動式體驗，包括象徵NIKE起源的中央跑道，巨幅的螢幕打造出沈浸式感官體驗，引領觀展者感受NIKE的創新之道。

另外也包括首度在台曝光的NIKE MIND系列鞋款，此鞋款是首款基於神經科學的鞋類產品，透過啟動足部的觸覺感知，連接運動員的身體與大腦，幫助運動員提升專注度與臨場感。這兩款鞋型的研發與製造歷時超過十年，是 NIKE 心智科學部門帶來的全新突破性創新成果，幫助運動員更好地準備、訓練、比賽與恢復。

▲▼張博雅出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲「跨欄甜心」張博雅。（圖／記者李毓康攝）

還有與世界中長跑名將基皮耶貢（Faith Kipyegon）攜手發起的「破四計畫」，挑戰成為首位4分鐘內跑完一英里的女性運動員。本次展覽透過基皮耶貢等比例人檯，忠實呈現NIKE為運動員專屬打造的革命性競速裝備。

展覽現場也設立NIKE足部掃描體驗，透過先進的雷射掃描為體驗者解析個人獨一無二的足態，提供更聰明的方式幫助跑者了解自己最適合的鞋款。

NIKE INNOVATION SHOWCASE I 科技解密展 展覽資訊

地點：松山文創園區 三號倉庫
展期：2025 年 12 月 19 日（五）至12月21日(日）
12/19（五）12:00 – 18:00
12/20（六）12:00 – 20:00
12/21（日）15:00 – 18:00

▲▼王冠閎出席出席Nike Innovation Showcase I 科技解密展。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣泳壇一哥王冠閎。（圖／記者李毓康攝）

