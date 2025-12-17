唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）本季表現持續亮眼，而在聖誕節即將到來情況下，唐西奇更是大手筆自掏腰包，買下「103台」電動自行車，送給湖人隊友、教練以及球團工作人員，當作聖誕大禮。根據美國媒體報導，該車款價值至少1000美金，也代表唐西奇至少花了超過300萬台幣，購買此次全隊聖誕禮。

唐西奇目前以場均34.7分，高居聯盟得分王，每場還有8.7籃板、8.8助攻、1.5抄截，不僅個人表現亮眼，湖人目前戰績18勝7敗也高居西區第3位，可說是面子、裡子雙贏。

身為球隊王牌球星，唐西奇也在近日大手筆花了超過300萬台幣，購買多達103台電動自行車，送給湖人全體球員、教練以及工作人員，湖人官方社群17日也釋出影片，只見隊友們都興奮的試騎這台聖誕節禮物，顯然對於唐西奇的聖誕大禮是相當滿意。

事實上，這也不是唐西奇首次送聖誕禮物給全隊，過去在2023年他還效力達拉斯獨行俠時，也曾送給全隊每人一台賓士電動自行車，樂當「聖誕老人」發送歡樂給全隊。

