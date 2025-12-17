運動雲

>

唐西奇化身「聖誕金童」　大手筆買103台電動自行車送湖人全隊

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）本季表現持續亮眼，而在聖誕節即將到來情況下，唐西奇更是大手筆自掏腰包，買下「103台」電動自行車，送給湖人隊友、教練以及球團工作人員，當作聖誕大禮。根據美國媒體報導，該車款價值至少1000美金，也代表唐西奇至少花了超過300萬台幣，購買此次全隊聖誕禮。

唐西奇目前以場均34.7分，高居聯盟得分王，每場還有8.7籃板、8.8助攻、1.5抄截，不僅個人表現亮眼，湖人目前戰績18勝7敗也高居西區第3位，可說是面子、裡子雙贏。

身為球隊王牌球星，唐西奇也在近日大手筆花了超過300萬台幣，購買多達103台電動自行車，送給湖人全體球員、教練以及工作人員，湖人官方社群17日也釋出影片，只見隊友們都興奮的試騎這台聖誕節禮物，顯然對於唐西奇的聖誕大禮是相當滿意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，這也不是唐西奇首次送聖誕禮物給全隊，過去在2023年他還效力達拉斯獨行俠時，也曾送給全隊每人一台賓士電動自行車，樂當「聖誕老人」發送歡樂給全隊。

▲唐西奇化身「聖誕金童」，大手筆買103台電動自行車送湖人全隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇化身「聖誕金童」，大手筆買103台電動自行車送湖人全隊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 唐西奇湖人聖誕節禮物Luka Doncic

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高國豪三兄弟確定撤告！　TPBL職籃紀律委員會周五召開

高國豪三兄弟確定撤告！　TPBL職籃紀律委員會周五召開

李愷諺13件球衣義賣　攜手聲寶捐贈100台電暖器助花蓮重建

李愷諺13件球衣義賣　攜手聲寶捐贈100台電暖器助花蓮重建

今早失去親人仍在NBA盃冠軍賽出戰　馬刺溫班亞瑪賽後哽咽落淚

今早失去親人仍在NBA盃冠軍賽出戰　馬刺溫班亞瑪賽後哽咽落淚

快訊／全恩菲也來了！　新北國王主題周當聖誕嘉賓應援

快訊／全恩菲也來了！　新北國王主題周當聖誕嘉賓應援

霸氣！「1590萬台幣」冠軍獎金全捐了！　尼克球星唐斯善舉獲好評

霸氣！「1590萬台幣」冠軍獎金全捐了！　尼克球星唐斯善舉獲好評

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

快訊／超暖！「新紐約之王」布朗森奪NBA盃MVP　得獎不忘先謝隊友

快訊／超暖！「新紐約之王」布朗森奪NBA盃MVP　得獎不忘先謝隊友

快訊／尼克末節上演大逆轉！　勇奪隊史首座「NBA盃」總冠軍

快訊／尼克末節上演大逆轉！　勇奪隊史首座「NBA盃」總冠軍

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

快訊／洋基女孩「韓援4巨頭」到位　朴淡備重磅加盟　

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

熱門新聞

WBC日本電視看不到！　Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

日媒點出台灣在東蛋奪冠後暖心細節 　陳傑憲曝背後考量

確定赴中發展！　25歲台裔韓籍好手劉祥斌加盟上海正大龍

就差了一點！王齊麟／邱相榤3局大戰惜敗南韓大魔王男雙

湖人安排柯奈特下放G聯盟　瑞迪克親揭培養規劃與用意

勝負關頭最不想對決誰？　MLB總教練票選：道奇弗里曼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

2台灣在東蛋暖心細節 　陳傑憲揭考量

3劉祥斌加盟上海正大龍

4殘念！「麟榤配」逼出3局大戰仍惜敗

5湖人安排柯奈特下放G聯盟　主帥揭用意

最新新聞

1殘念！「麟榤配」逼出3局大戰仍惜敗

2對戰不敗紀錄遭破！周天成年終賽不敵日一哥

3唐西奇買103台電動自行車送全隊！

4從興趣到專業！塗煜鈞「滾」向亞帕運

5陳文杰、Mingo勉勵小球員追夢！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【台灣啦啦隊之光】大四女孩TinTin勇闖韓國！同台大咖前輩

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【巴西自由女神慘斷頭】12樓高巨像被狂風吹垮　現場民眾嚇傻

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【回應賴卓成語】蔣萬安：對民進黨才忍無可忍、在野獨裁從沒聽過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366