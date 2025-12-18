吉迪本季第6度大三元全能領軍　公牛主場揚威賞騎士2連敗

記者杜奕君／綜合報導

芝加哥公牛18日主場迎戰克里夫蘭騎士來訪，目前兩隊東區排名在伯仲之間，戰況可說相當吃緊。此戰騎士「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）找回手感，全場狂砍32分，不過公牛全能高控衛吉迪（Josh Giddey）全場繳出23分、11籃板、11助攻、2抄截，完成本季個人第6次大三元，加上懷特（Coby White）也貢獻25分、5籃板、3助攻，弗塞維奇（Nikola Vucevic）20分、9籃板、4助攻，攜手率領公牛以127比111大勝。

▲公牛吉迪完成本季第6次大三元，率隊主場擊敗騎士。（圖／達志影像／美聯社）

近9戰狂輸8場，近況低迷的公牛今日在主場迎戰騎士來訪，此戰風城軍團一掃先前低迷，團隊手感火燙情況下，前3節打完就取得多達15分領先優勢，在本季表現大爆發的吉迪完成全能大三元數據領軍下，公牛最終以16分之差輕鬆擊敗騎士。

公牛此戰團隊命中率高達56.2%，全隊共7人得分達雙位數，吉迪以23分、11籃板、11助攻外帶2抄截，完成本季個人第6次大三元，砍將後衛懷特則是以高達61.5%命中率轟下25分，弗塞維奇則有20分、9籃板、4助攻。

騎士方面，球隊一哥米歇爾一掃前一戰低迷手感，此役23投11中拿下全場最高32分外帶5助攻，但防守端無法限制公牛兇猛火力，讓騎士苦吞2連敗。

▲騎士米歇爾砍下32分，球隊仍苦吞2連敗。（圖／達志影像／美聯社）