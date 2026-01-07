運動雲

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃台北富邦勇士，日前一連舉行3場的「來趣野餐」主題周，以旗下人氣啦啦隊組合Fubon Angels為主打星，連3戰全員出動帶來精彩開場表演及應援舞蹈，昨（6日）主題周最終戰，也進行所有成員的「人形立牌」競標拍賣，最終以韓籍成員「李晧禎」的立牌被死忠粉絲以「5.2萬台幣」天價買下，李晧禎透過經紀人幽默向粉絲喊話表示，「非常驚訝，謝謝粉絲這麼用力支持我，但是你的錢包還好嗎？」

勇士推出以旗下超人氣啦啦隊組合Fubon Angels為主打的來趣野餐主題周，加上陣中人氣球星「野獸」林志傑本季傷癒首度復出，整體票房、話題性都開出紅盤。其中在主題周首日，全體Fubon Angels以小碎花洋裝打扮現身，更是讓粉絲及球迷見到女神們另一面的俏麗裝扮，在社群相關討論度極高。

其中針對Fubon Angels為主打的相關活動，更傳出有大批死忠粉絲，在上周末前兩戰晚間17時開打的比賽，從上午不到9點就到和平籃球館排隊，準備購買啦啦隊相關周邊，以獲得相關合照機會，也為球團周邊行銷開出亮眼紅盤。

根據勇士球團公告數據，本次勇士來趣野餐主題周3戰的商品收入分別為新台幣112萬、80萬以及82萬，其中昨日進行的Fubon Angels立牌拍賣會收入約27萬（最高為李晧禎立牌，結標價52000元）。

李晧禎本人得知消息後，透過經紀人回應表示，「覺得非常非常的驚訝，本季回到台灣後，真的覺得我的粉絲們很用力地在支持我，覺得非常開心，很謝謝他們讓我的立牌以最高價格賣出去。」

李晧禎也搞笑向幸運粉絲喊話表示，「買到的人，你的錢包還好嗎？」顯然對於粉絲如此力挺，感到十分開心。

現年27歲的李晧禎，2023年首度來台加入Fubon Angels應援，當時就造成一股人氣旋風，雖然2024年底合約到期選擇離隊返回南韓發展，但本季開打前再度驚喜回歸Fubon Angels，在台灣職籃舞台繼續展開應援生涯。

▲專屬人形立牌競標狂賣5.2萬台幣，Fubon Angels李晧禎親曝感想。（圖／取自李晧禎IG）

關鍵字： 李晧禎Fubon Angels富邦勇士PLG台籃啦啦隊女神

















