快訊／和野獸同日回歸　辛特力大讚：林志傑是真正領袖

▲富邦勇士林志傑、辛特力。（圖／PLG提供）

▲辛特力和「野獸」同日回歸賽場，賽後大讚林志傑就是真正的領袖。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

在2024年遭遇嚴峻運動傷害暫別台籃舞台，台北富邦勇士昔日冠軍3連霸功勳洋將辛特力本季回鍋勇士效力，並在3日與林志傑攜手回歸上陣，幫助球隊寫下聯盟新高的38分大勝紀錄。賽後辛特力談到老搭檔林志傑時表示，「林志傑是真正的領袖，大家都該看看他是怎麼樣打球，他就是歷史最佳，能夠讓團隊有最好的化學效應，我很榮幸能和他一起為球隊奮戰並贏得比賽。」

勇士此戰迎接林志傑、辛特力兩位核心要角本季首度回歸，林志傑先發上陣繳出13分、4籃板、1助攻，至於辛特力則是替補出發貢獻12分、2籃板、4助攻、1抄截，並有一次長傳助攻莫巴耶完成空中接力爆扣美技。

賽後辛特力表示，「不管什麼時候，只要贏球就是最棒的，我是會在場上講話的領袖，我也試著領導大家，這就是我的工作，只要能夠替球隊贏球的事，我都願意以身作則地去做，帶領團隊想辦法去贏得比賽。」

談到與林志傑同日復出賽場，辛特力則說，「林志傑是真正的領袖，大家都該看看他是怎麼樣打球，他就是歷史最佳，能夠讓團隊有最好的化學效應，我很榮幸能和他一起為球隊奮戰並贏得比賽。」

▲富邦勇士迎接林志傑回歸首戰，就以38分之差痛宰對手台鋼獵鷹。（圖／PLG提供）

關鍵字： 林志傑野獸辛特力富邦勇士引退退休台籃PLG

