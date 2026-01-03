快訊／野獸神了！林志傑復出先發砍13分　勇士狂勝38分破聯盟紀錄

▲「野獸」林志傑傷癒復出砍13分，率領勇士破紀錄38分大勝。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

本季結束後確定將正式退役高掛球鞋，「野獸」林志傑3日終於傷癒復出，迎接2025-26賽季個人首度登場。林志傑今日在主場迎戰台南台鋼獵鷹之戰銜命先發上陣，林志傑展現台籃第一人霸氣，全場三分球3投3中狂砍13分、4籃板，勇士末節一度領先達40分，最終以124比86痛宰獵鷹，勝分38分也改寫聯盟新高紀錄。

上賽季在年度總冠軍第7戰遭遇左手腕骨折嚴峻傷勢，林志傑經歷將近半年的漫長手術及復健過程，今日終於在主場回歸上陣，且功勳洋將辛特力也在此戰迎接回歸首秀，兩人攜手回歸也讓球迷有「夢回3連霸」的美好既視感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰林志傑以先發身分上陣，開賽僅15秒，就在右側弧頂透過單擋後三分球破網，隨後比賽進行至9分18秒，林志傑又在底線接獲隊友傳球，再度強勢三分球命中，讓全場球迷如癡如醉。

只可惜林志傑單節苦吞個人第2犯，首節僅打5分10秒貢獻6分、2籃板後暫時退場。不過勇士攻勢持續猛烈，一波29比9猛烈攻勢，領先幅度來到20分之多，也讓對手獵鷹陷入苦戰，首節打完勇士以36比22取得領先。

次節勇士攻勢再起，哥倫特連續單打得手，勇士一波10比0攻勢，領先一度來到24分之多。隨後勇士持續火燙手感，半場打完拉開67比41超前。

下半場開打後，林志傑再度開啟得分模式，先是左手強勢切入，隨後又是三分冷箭破網，勇士一度領先來到31分之多。

末節獵鷹雖然嘗試追近到20分差距，但林志傑又是強勢切入振奮士氣，終場前6分42秒，獵鷹主力洋將翟蒙因為不滿裁判吹判，連吞兩次技術犯規強制退場。

隨後兩隊都板凳出清，吳永盛連續三分彈命中，勇士取得多達40分領先，勝負也就此底定，最終勇士就以124比86贏球，拿下本季第2勝。

勇士全場以哥倫特24分最高，莫巴耶23分、6籃板、4助攻，古德溫21分，林志傑6投5中拿下13分、4籃板、1助攻，辛特力12分、4助攻。獵鷹全場則以陳范柏彥的16分最佳，种義仁13分，多比則有15分進帳。

▲「野獸」林志傑開賽就三分球連發震撼全場。（圖／勇士提供）