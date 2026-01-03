WSBL推新制！洋將不能找國手　台元主帥邱啟益嘆困難

▲台元女籃總教練邱啟益直言目前洋將政策要找到190公分以上好手難度不小。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

WSBL與SBL超級籃球聯賽新賽季2日開打，其中WSBL女籃在本賽季推行全新洋將制度，中華籃協強調必須以「能夠歸化」作為前提，因此洋將人選不能再找曾具有成人級別國家隊資歷選手（世大運除外）目前開季僅有國泰、中華電信登錄洋將出賽。對此，台元女籃總教練邱啟益就表示，「195公分以上的選手，幾乎都有國家隊資歷，180公分左右我們不考慮，因為這在國際賽也很難生存！」

本季WSBL聯賽依舊維持4隊規模開打，但開季僅有國泰、中華電信分別啟用188公分洋將康寧漢（JeAnna Cunningham）與182公分的布朗（Oshlynn Brown）。

兩人首戰交鋒，康寧漢全場僅出賽7分40秒，貢獻8分、7籃板，中華電信布朗則有17分、16籃板貢獻。

▲國泰新洋將康寧漢首戰表現差強人意。（圖／籃協提供）

台元女籃總教練邱啟益則表示，「球隊已經有幾名洋將人選，最快兩周內就能正式亮相！」

不過針對WSBL洋將資格新制，邱啟益則表示，「現在要找的是中華隊的合適歸化人選，所以年紀都偏向在大學剛畢業到30歲年紀之間，但女籃的洋將多半會要求保障合約，以我們上季的洋將瑪麗（Marie Guelich，德國女籃隊長）來說，資歷經驗都沒問題，要保障合約就不會有太多問題，但如果非國家隊，就必須更謹慎。」

邱啟益直言，「台元在洋將人選考量上，會希望以190公分為主要考量基準，但目前經紀人提供的名單，195公分以上幾乎都是國家隊的，180公分左右就不考慮，畢竟國際賽歸化球員只有這樣的身高很難生存。」

▲中華電信洋將布朗身高僅182公分。（圖／籃協提供）