大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

跟臺灣時差晚12小時的美國終於迎來跨年，而美國職棒大聯盟的轉播單位《FOX Sports》也在跨年夜發表了2025年十大MLB「名場面」排行榜，其中洛杉磯道奇日籍巨星「投手二刀流」大谷翔平在國聯冠軍戰第4戰繳單場3轟、10K的「傳奇之戰」也上榜，只是沒想到這在「名場面」排行榜竟然不是排在第1名。

美國MLB轉播單位《FOX Sports》在跨年夜發表了2025年十大名場面排行榜，排在第7名的是史上首次在全明星賽全壘打大賽以突破僵局制分出勝負，第6名則是藍鳥隊強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在世界大賽第4戰從大谷翔平手中擊出的逆轉兩分砲，這一轟之所以意義非凡，是因為前一天G3藍鳥才在歷經6小時39分的激戰中落敗，面對投手丘上的大谷，小葛的這一轟順利阻止氣勢轉向道奇，這也是小葛雷諾單一季後賽的第7轟，讓他創下隊史新高。

而第5名同樣也是看日籍選手表現，道奇強投山本由伸在世界大賽第2戰完投勝，並創下季後賽連兩場完投的紀錄，第4名則是西雅圖水手強打捕手羅利（Cal Raleigh）締造捕手單季最多的60轟影片，第3名則是選進了美聯冠軍賽第7戰，藍鳥斯普林格（George Springer）在第7局敲出的逆轉三分砲。

至於大谷翔平在國聯第4戰再度上演投打二刀流，單場繳出「3支全壘打、10次三振」的超凡表現，《FOX Sports》記者卡夫納（Rowan Kavner）甚至直言「幾十年後，若有人想理解大谷到底有多偉大時，給他們看著場比賽就對了。」認為這就是最能代表大谷翔平二刀流神蹟的完美比賽。

然而即使這樣，大谷的傳奇之戰卻還沒排在第1名，而《FOX Sports》最後也揭曉，2025年十大名場面排在第1名的就是世界大賽第7戰，當時道奇隊在第9局被逼入絕境，內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）先敲出追平轟；9局下面臨被說再見危機時，帕赫斯（Andy Pages）完成超狂美技接殺；加上山本由伸「中0日」後援2.2局，以及史密斯（Will Smith）的超前全壘打，這場匯集了無數令人印象深刻場景的經典對決，也實至名歸奪下2025年名場面第1名。

日韓愛豆夢幻聯動♥　道枝駿佑xCORTIS金主訓一起GO！

