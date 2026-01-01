運動雲

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

▲斯金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯金斯（Paul Skenes）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜王牌右投斯金斯（Paul Skenes）在大聯盟生涯第2年就奪下賽揚獎，堪稱近年最受矚目的新世代投手之一；然而儘管他2025繳出驚人成績，美國權威媒體仍點出一個殘酷現實，斯金斯的「優質好投」卻常常換不到球隊勝利，海盜整體低迷讓他的成績單蒙上一層無奈。

美媒《The Athletic》在2025年12月31日刊出斯金斯專題，回顧他上季表現並剖析：即使斯金斯宛如「怪物」般的壓制力貫穿整季，卻因打線支援不足、球隊戰績落後，讓許多精彩內容最終變成無功而返。

斯金斯在2025年共32場先發，繳出大聯盟最佳的防禦率1.97，但最終勝敗僅為10勝10敗；報導指出，海盜隊排名墊底的整體狀態明顯拖累他，讓這名年輕王牌即使幾乎每場都投出王牌級內容，也難以累積勝場。

《The Athletic》進一步整理數據指出，斯金斯從4月19日至7月11日間共16次先發，期間他投出防禦率1.77、平均每場6局、被打擊率僅.194的頂尖數據，但這段時間他的勝敗卻只有2勝7敗；斯金斯在不少比賽中「投得再好也沒用」，並感嘆：「不管在什麼情況下，球隊都以敗多勝少收場。」

不只如此，斯金斯在2025年球季有3場比賽投滿8局以上，這3場的防禦率僅1.48，但戰績竟是0勝3敗；對比其他類似情況的投手「在過去兩年累積的是141勝22敗」，更凸顯斯金斯「投好卻無法換勝投」的離奇處境。

另一方面，《MLB.com》也在近期以「左右2026年球季走向的10人」為題的專題中點名斯金斯，稱讚他「生涯僅2年防禦率仍低於2.00，幾乎可說是超乎常識的數字」，但同時也提出疑問：海盜是否能真正善用這名被視為棒球界最強投手的王牌優勢，扭轉球隊頹勢？

斯金斯在短短兩年就成為聯盟最具話題性的投手之一，不僅2025年拿下賽揚獎，也被外界期待能在3月的世界棒球經典賽（WBC）美國隊展現身手；不過若海盜遲遲無法提升戰力與火力支援，這名「怪物級」投手的統治力恐怕仍難在勝場數上得到應有的回報。

關鍵字： 匹茲堡海盜MLB

