中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

▲中信兄弟投手吳哲源。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在2025年賽季以年度戰績第一之姿挺進中華職棒36年總冠軍賽，儘管最終未能如願奪冠，但球隊持續追求進步、精益求精的核心精神始終不變。展望未來，兄弟球團於休賽季期間，針對選手發展與教練團配置進行調整，期盼在2026年賽季捲土重來、重返榮耀。

基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟啟動部分陣容異動。在林書逸與馬鋼因個人生涯規劃離隊後，球團於今（31）日進一步公告，合約期滿後確定不再續約名單，包括投手吳哲源、楊志龍、黃弘毅，野手黃鈞聲，以及教練團成員丹尼爾（Daniel Catalan）、莎菈（Sarah Edwards）、葛瑞特（Mark Grater）、威爾森（Tack Wilson）與陳品翰。

球團也對上述選手與教練多年來對中信兄弟的付出表達誠摯感謝，並祝福他們未來發展一切順利。

另一方面，中信兄弟持續深耕「農場養成」體系，已確定將60人保留名單外的徐基麟、胡孟智、朱宏樺、林展樟及蘇緯達簽回，藉此厚植農場深度，提升整體戰力基礎。此外，彭識穎將轉任二軍教練職務，其餘教練團人事定位，球團將待相關作業確認後另行公告。

在不續約名單中，投手吳哲源的去留尤其受到關注。吳哲源於2017年選秀第10輪低順位投入職棒，2022年迎來生涯巔峰，單季繳出11勝1敗、防禦率2.85的亮眼成績。然而他在2023年5月一次投出曲球後右肩突感無力退場，隨後長達一年半未能重返一軍。本季僅在二軍出賽6場，防禦率高達10.29，最快球速也僅偶爾突破140公里，最終兄弟確定不再續約。



黃鈞聲自2012年起效力兄弟多年，但受年齡與年輕球員崛起影響，2023、2024、2025年出賽大幅下降，本季也僅有8場出賽，無安打進帳。楊志龍中信兄弟2016年第三輪選進，在一軍累計89場出賽，防禦率5.43。他今年僅在一軍出賽5場，累計5.2局。