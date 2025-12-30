前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

▲楊竣翔。（圖／楊竣翔提供）

記者楊舒帆／綜合報導

25歲前統一7-ELEVEn獅內野手楊竣翔，今年做出人生重要決定，選擇暫別職棒舞台，展開「第二人生」，未來將與朋友合開運動教室，持續以不同身分投入棒球相關工作。

楊竣翔曾入選U23中華隊，大學時期表現亮眼，於2021年中職選秀會獲統一獅第四輪指名，正式踏上職業舞台。職棒生涯四個球季累積一軍出賽26場，繳出打擊率0.311的成績，今年球季則僅在一軍出賽3場。

楊竣翔30日發布影片說明自己的決定，坦言是基於個人因素選擇暫離棒球舞台，「收到很多球迷私訊鼓勵，真的非常感謝。棒球路上要感謝的人很多，每一次練習和比賽我都很珍惜，教練與隊友都是我成長的重要養分，也謝謝統一獅在選秀會中選擇我，讓我在追夢的路上留下自己的身影。」

他也在社群平台發文向棒球生涯道別，「謝謝各位球迷的支持，更感謝這17年的棒球人生，一路陪伴我成長的家人、朋友與教練，都是我持續努力的動力。最後也想謝謝自己，在這條艱難的金字塔道路上，完成了大家與我兒時的目標。」

楊竣翔表示，未來將以不同角色繼續為棒球付出，「接下來我會在與朋友合開的運動教室中，換個身份持續投入，包含打擊、守備、揮棒機制訓練，也會協助對運動健身、增肌減脂有興趣的朋友。」雖暫別職棒舞台，但他並未離開棒球，選擇以另一種方式延續對運動的熱愛。