中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

▲徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）開打不到70天，美國媒體《World Baseball Network》近日針對C組賽事進行分析，點名看好日本與中華隊攜手晉級8強，並認為中華隊有機會繼2013年後，再度從預賽突圍。張育成、李灝宇、龍恩（Jonathon Long）、徐若熙、林昱珉都獲點名受到關注。

報導指出，中華隊是2023年經典賽最受矚目的故事之一。當時張育成在賽會中敲出兩發令人印象深刻的全壘打，加上主場球迷帶來強大聲援，讓中華隊展現出罕見的主場優勢。預賽擊敗義大利與荷蘭後，一度接近晉級，但最終在對古巴之戰落敗，因比較制度關係必須參加資格賽，並在台北順利取得本屆正賽門票。

《World Baseball Network》認為，中華隊進入2026年經典賽時，將擁有史上最完整、最具深度的陣容。打線方面，底特律老虎隊新秀排名第6的李灝宇，預計將擔任先發三壘手；芝加哥小熊隊體系的強打者龍恩（Jonathon Long）已表達參賽意願，並獲得球團允許，有望加入名單。

投手戰力同樣受到高度評價。剛加盟日職軟銀鷹隊的徐若熙，被視為中華隊潛在的一、二號先發人選之一；投手群中也擁有相當厚實的小聯盟深度，包括響尾蛇體系左投林昱珉。報導提到，林昱珉曾在世界12強賽冠軍戰中先發，並幫助中華隊奪下隊史首面金牌，是目前國際賽場上備受關注的投手之一。

中華隊本屆經典賽與日本、韓國、澳洲及捷克同分在C組。《World Baseball Network》分析，在該組之中，僅有日本的投手深度明顯優於中華隊，這也讓中華隊被視為極具競爭力的晉級人選，有機會自2013年主辦賽事後，首次在非主場情況下闖進經典賽8強。