運動雲

>

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）開打不到70天，美國媒體《World Baseball Network》近日針對C組賽事進行分析，點名看好日本與中華隊攜手晉級8強，並認為中華隊有機會繼2013年後，再度從預賽突圍。張育成、李灝宇、龍恩（Jonathon Long）、徐若熙、林昱珉都獲點名受到關注。

報導指出，中華隊是2023年經典賽最受矚目的故事之一。當時張育成在賽會中敲出兩發令人印象深刻的全壘打，加上主場球迷帶來強大聲援，讓中華隊展現出罕見的主場優勢。預賽擊敗義大利與荷蘭後，一度接近晉級，但最終在對古巴之戰落敗，因比較制度關係必須參加資格賽，並在台北順利取得本屆正賽門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《World Baseball Network》認為，中華隊進入2026年經典賽時，將擁有史上最完整、最具深度的陣容。打線方面，底特律老虎隊新秀排名第6的李灝宇，預計將擔任先發三壘手；芝加哥小熊隊體系的強打者龍恩（Jonathon Long）已表達參賽意願，並獲得球團允許，有望加入名單。

投手戰力同樣受到高度評價。剛加盟日職軟銀鷹隊的徐若熙，被視為中華隊潛在的一、二號先發人選之一；投手群中也擁有相當厚實的小聯盟深度，包括響尾蛇體系左投林昱珉。報導提到，林昱珉曾在世界12強賽冠軍戰中先發，並幫助中華隊奪下隊史首面金牌，是目前國際賽場上備受關注的投手之一。

中華隊本屆經典賽與日本、韓國、澳洲及捷克同分在C組。《World Baseball Network》分析，在該組之中，僅有日本的投手深度明顯優於中華隊，這也讓中華隊被視為極具競爭力的晉級人選，有機會自2013年主辦賽事後，首次在非主場情況下闖進經典賽8強。

關鍵字： 中華隊經典賽WBC棒球2026

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

陳俊秀、朱育賢離隊後桃猿苦尋一壘　廖健富動刀明年最快9月復出

陳俊秀、朱育賢離隊後桃猿苦尋一壘　廖健富動刀明年最快9月復出

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

熱門新聞

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

3松坂大輔解析山本由伸最大強項

4前中職雙將先發！廈門海豚熱身賽開胡

5中信兄弟迎來日職雙打擊教練助攻新球季

最新新聞

1林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

325歲楊竣翔告別職棒投入運動教室

4回首12年主席路　林鴻道願繼續瘋下去

5錢珮芸、蔡佩穎　台新慈善配對賽募款逾兩百萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD

【違停魔人升級版】車停路中間人走光　駕駛回來還順手鎖車再離開
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366