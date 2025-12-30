運動雲

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

▲山本大貴。（圖／山本大貴IG）

▲山本大貴。（圖／山本大貴IG）

記者楊舒帆／綜合報導

前東京養樂多燕子左投山本大貴正式宣布結束職業棒球生涯。這位曾在上季繳出防禦率1.42亮眼成績的投手，近日在日本TBS電視台節目《職棒戰力外通告》中親口證實，已下定決心告別日職舞台，未來將轉往社會人（俱樂部）球隊，持續自己的棒球人生。

山本大貴出身於北星大附高中，經歷社會人名門三菱汽車岡崎後踏上職棒舞台。他在2024賽季迎來生涯高峰，單季出賽44場，拿下3勝、2次救援成功、12次中繼成功，防禦率僅1.42，不僅成為牛棚重要戰力，年薪也一口氣調升至3000萬日圓，被視為養樂多左投群中的關鍵拼圖。

不過本季狀況明顯下滑，僅出賽17場，防禦率升至5.17，最終在季後收到球團戰力外通知。為了延續職業生涯，山本參加了日職測試會，希望能再獲一次機會，但最終未能等到任何NPB球團的正式邀約。

據節目內容透露，山本其實也曾收到來自中華職棒球隊的邀約，不過在合約條件與家庭現實考量下，他選擇放棄再度旅外的可能，決定為自己的職棒生涯畫下句點。山本坦言，這是一個艱難卻不得不面對的選擇，但也希望能以不同形式繼續留在球場上。

節目中，山本也透露未來動向，將加入日本的社會人球隊持續打球。他表示，雖然離開職棒舞台，但對棒球的熱愛從未減退，希望能在新的環境中，以不同身分繼續享受棒球帶來的成就感與挑戰。

節目播出後，他也在IG感性發文，「感謝所有收看節目與一路支持的球迷，也謝謝向我伸出邀約的各支球團。這兩三個月雖然有不甘心，但在整理心情後，更深刻體會到家人的重要，因此決定結束職業球員生涯。未來將以本業為主，並在社會人球隊持續打棒球。8年羅德與養樂多生涯充滿起伏卻非常幸福，衷心感謝大家的支持與陪伴。」

