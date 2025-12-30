咖哩大神生涯總得分超越「狼王」賈奈特　柯瑞砍27分率勇士奪勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士30日遠征東區交手布魯克林籃網，在「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）猛砍27分、5助攻，包含三分球12投5中的穩定火力輸出下，勇士以120比107輕取籃網。另外，柯瑞此戰也再度寫下里程碑，生涯總得分來到26077分，正式超越「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），獨居NBA史上生涯總得分榜第21名。

▲勇士柯瑞完成生涯里程碑，NBA總得分超越「狼王」賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）

勇士前一戰不敵多倫多暴龍，3連勝宣告終結，今日則遠征布魯克林，希望能撂倒籃網止敗。此戰開賽勇士面臨亂流，一度被主場籃網軍團取得雙位數領先，所幸「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）展現威力，讓勇士首節打完追到僅兩分差。

隨後勇士一哥柯瑞在次節展開火力輸出，幫助勇士半場打完逆轉59比57超前，柯瑞上半場拿下10分，不過籃網高砲塔射手小波特（Michael Porter Jr.）更猛，前兩節就有17分火力輸出。

下半場開打後，柯瑞迅速在外線開火，也讓自己的生涯總得分正式超越退役傳奇球星賈奈特，獨居NBA史上第21名。

勇士在柯瑞紀錄之夜也有所斬獲，除了柯瑞拿下27分、2籃板、5助攻，巴特勒也轟下21分、5籃板、4助攻，攜手率隊攻破籃網主場。

籃網方面，此戰以小波特的27分、9籃板、5助攻、3抄截為全場最佳，新秀德明（Egor Demin）有23分、3籃板、3助攻貢獻。

▲柯瑞此戰轟下27分，率隊攻破籃網主場。（圖／達志影像／美聯社）