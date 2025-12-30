運動雲

陳俊秀、朱育賢離隊後桃猿苦尋一壘　廖健富動刀明年最快9月復出

▲▼廖健富 。（圖／記者李毓康攝）

▲廖健富 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿內野手廖健富因撲接造成左肩受傷，休季期間接受手術治療，預計明年9月才能回歸，幾乎宣告2026年球季整季報銷。

廖健富今年季前與桃猿簽下總值新台幣4100萬元的5年複數年合約，原被視為球隊長期核心戰力，卻迎來極具挑戰的一季。隨著陳俊秀、朱育賢相繼離隊，桃猿一壘戰力出現空缺，原本規劃由廖健富頂上。

然而傷勢接連來襲，讓計畫全盤打亂。廖健富5月底因跑壘拉傷大腿，復健測試期間又再度受傷，影響復出進度，直到8月29日才重返一軍，主要以代打身分出賽。球團9月下旬開始安排他擔任先發，卻在9月底對戰台鋼雄鷹時，因撲接導致左肩受傷，並於上個月接受手術。

廖健富本季一軍僅出賽35場，除2017年新人年下半季外，寫下生涯單季最少出賽紀錄。

球團表示：「廖健富在比賽上發生左肩受傷，經過教練團以及防護員團隊討論後決定進行肩膀手術，並已經完成。目前評估明年9月左右能出賽。」

本季一壘防區由李勛傑扛下最多，出賽58場，打擊率.237，轟出1發全壘打，整體攻擊指數0.662，距離一壘砲手指標還有一大距離。老將余德龍出賽29場、林智平22場。明年在廖健富長期缺陣的情況下，李勛傑能否增強火力，抑或是老將持續扛重任值得關注。

【狗格分裂？】戲精柴被討握手！先露牙作勢→翻肚賣萌

