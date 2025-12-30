松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

▲洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

朝日電視台29日播出特別節目《TAMORI STATION 大谷翔平・山本由伸・佐佐木朗希 道奇世界大賽連霸之路》，回顧洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸的關鍵歷程，前日職名投松坂大輔也在節目中深入解析兩位日本投手的表現，盛讚佐佐木朗希季末狀態驚人，同時點出山本由伸成為頂級王牌的細膩關鍵。

佐佐木朗希在季末以後援身分重返大聯盟戰場，於國聯分區系列賽第4戰在1比1平手的8局登板，連續投出3局無失分的完美內容，成功穩住戰局。松坂大輔回顧表示，佐佐木復出後不僅找回投球動作的躍動感，球威也明顯回升，「就算直球投在好球帶正中央，也具備不會被打中的速度與力量。」他認為這正是頂級投手狀態到位的象徵。

整個季後賽期間，佐佐木朗希共出賽9場，繳出3次救援成功、2次中繼成功、防禦率0.84的成績，成為道奇牛棚中最可靠的戰力之一，對於球隊完成世界大賽連霸有著關鍵貢獻。

節目中松坂也談到山本由伸的投球特色。山本在世界大賽第2戰完投9局僅失1分，隨後持續繳出穩定壓制力，最終獲選世界大賽MVP。松坂指出，山本最大的優勢在於所有球種的投球動作幾乎一致，「直球與變化球從出手到釋放都非常難以分辨，這件事大家都知道很重要，但實際上卻很難做到。」

松坂進一步分析，一般投手只要握法不同，出手細節就容易出現破綻，但山本由伸能將這些差異隱藏得極好，讓打者即使預設球路與進壘點，仍難以有效應對，「這正是他能長時間壓制打者的原因。」