運動雲

>

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

▲▼洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

朝日電視台29日播出特別節目《TAMORI STATION 大谷翔平・山本由伸・佐佐木朗希 道奇世界大賽連霸之路》，回顧洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸的關鍵歷程，前日職名投松坂大輔也在節目中深入解析兩位日本投手的表現，盛讚佐佐木朗希季末狀態驚人，同時點出山本由伸成為頂級王牌的細膩關鍵。

佐佐木朗希在季末以後援身分重返大聯盟戰場，於國聯分區系列賽第4戰在1比1平手的8局登板，連續投出3局無失分的完美內容，成功穩住戰局。松坂大輔回顧表示，佐佐木復出後不僅找回投球動作的躍動感，球威也明顯回升，「就算直球投在好球帶正中央，也具備不會被打中的速度與力量。」他認為這正是頂級投手狀態到位的象徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整個季後賽期間，佐佐木朗希共出賽9場，繳出3次救援成功、2次中繼成功、防禦率0.84的成績，成為道奇牛棚中最可靠的戰力之一，對於球隊完成世界大賽連霸有著關鍵貢獻。

節目中松坂也談到山本由伸的投球特色。山本在世界大賽第2戰完投9局僅失1分，隨後持續繳出穩定壓制力，最終獲選世界大賽MVP。松坂指出，山本最大的優勢在於所有球種的投球動作幾乎一致，「直球與變化球從出手到釋放都非常難以分辨，這件事大家都知道很重要，但實際上卻很難做到。」

松坂進一步分析，一般投手只要握法不同，出手細節就容易出現破綻，但山本由伸能將這些差異隱藏得極好，讓打者即使預設球路與進壘點，仍難以有效應對，「這正是他能長時間壓制打者的原因。」

關鍵字： 道奇佐佐木朗希山本由伸松坂大輔世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

CPB首場熱身賽廈門海豚開胡！前中職雙將先發　張喜凱喊最佳投手　

CPB首場熱身賽廈門海豚開胡！前中職雙將先發　張喜凱喊最佳投手　

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑　退役後想當工程師

魔鷹專訪吐心聲：在日職學會謙卑　退役後想當工程師

戰力外後等不到機會　33歲歐力士連霸功臣告別球場

戰力外後等不到機會　33歲歐力士連霸功臣告別球場

王彥程加盟韓華年薪翻漲5倍　韓媒：觀察亞援制度成效的重要指標

王彥程加盟韓華年薪翻漲5倍　韓媒：觀察亞援制度成效的重要指標

大谷翔平認「二刀流最後一次機會」　專訪揭投球姿勢大改原因

大谷翔平認「二刀流最後一次機會」　專訪揭投球姿勢大改原因

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

熱門新聞

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

CPB首場熱身賽廈門海豚開胡！前中職雙將先發　張喜凱喊最佳投手　

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

2前中職雙將先發！廈門海豚熱身賽開胡

3差1分就破哈登隊史紀錄　雷納德拒刷分原因曝

4樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

5同框三上悠亞被嗆滾一邊！梓梓高EQ回應酸民

最新新聞

1魔獸秀合成照　與林書豪逛夜市

2桃猿出征石垣島　女孩應援套裝開賣

3美日韓資歷齊備　悍將簽下威戈神

4老鷹準備重建　楊恩、里薩希上交易檯

5韓職年底搞定40名洋將！最貴洋投200萬美元

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366