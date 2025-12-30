樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

▲中職樂天桃猿隊今年在台灣大賽上演逆轉奇蹟，成功奪下隊史第8冠，也是轉手樂天集團後的球團史首冠。（圖／CTWANT提供，下同）

中職樂天桃猿隊今年在台灣大賽上演逆轉奇蹟，成功奪下隊史第8冠，也是轉手樂天集團後的球團史首冠。場上風光之際，球團內部長期被詬病的後勤與住宿問題，也在高層人事調整後逐步改善。原本被形容為「地獄級」的二軍宿舍，日前樂天球團副領隊礒江厚綺出席中職領隊會議時便透露二軍，「預計1月1日可以入住新宿舍」。時報周刊掌握獨家消息，二軍已確定12月25日前搬離「觀音宿舍」，將在明年1月1日入住半年前才剛裝潢完畢的宿舍新址。

▲樂天二軍明年1月1日將入住半年前才剛裝潢完畢、設有安全感應進出閘口的宿舍，整體質感明顯優於過往。

據了解，新宿舍規格明顯升級，媲美飯店等級，其實該處前身就是星級飯店，今年6月才完成整體翻修。地點位於桃園社區、大廳有管理人員常駐，並設有安全感應進出閘口。新宿舍仍維持兩人一間房，且有獨立衛浴，而除先前球團已公開的衛浴與房間照，也有讀者提供宿舍環境及大廳實景照，整體質感明顯優於過往，周邊生活機能亦相當完善。

▲二軍球員先前爆料「觀音宿舍設備老舊簡陋，室內潮濕發霉、空間狹小，且周邊環境混雜。

上月樂天桃猿宣布樂天集團運動事業體系的資深領導者、現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之擔任桃猿隊代理執行長，球團表示內部相關問題正逐一改善中。原先引發爭議的二軍觀音宿舍，短短2個月時間就已與房東完成退租程序，確定另覓新址供二軍選手居住。

回顧過去，曾入住觀音宿舍的二軍球員直言該處設備老舊簡陋，室內潮濕發霉、空間狹小，周邊環境混雜，鄰近移工宿舍、卡拉OK店與資源回收場，居住品質不佳。此外，宿舍內未設置二軍專用休息室，球員的球具與衣物只能堆放在走廊；大門雖設有門鎖，但並非所有選手皆配發鑰匙，即便有監視器，出入口大門仍時常敞開，安全性備受質疑。

▲樂天一軍現行宿舍是位於桃園市蘆竹區屋齡約18年的電梯大樓。

不過，本刊亦接獲知情人士透露，球團此次迅速換宿，恐仍被視為「頭痛醫頭」的權宜之計。相較剛為球團奪下中職36年總冠軍的一軍，現行宿舍是位於桃園市蘆竹區屋齡約18年的電梯大樓，整體條件反倒不及升級為飯店等級的二軍宿舍，形成明顯落差。

