生涯303轟前洋基瑞佐考慮復出　有望披義大利戰袍打經典賽

▲瑞佐（Anthony Rizzo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

前洋基一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）雖已於今年9月宣布退休，但他的棒球生涯似乎仍留有伏筆。近日義大利隊總教練柯雷提（Ned Colletti）透露，瑞佐正考慮復出代表義大利參加世界棒球經典賽（WBC），為退休後再披戰袍留下想像空間。

現年36歲的瑞佐，上一次在大聯盟出賽是2024年球季，當時效力紐約洋基，92場比賽繳出打擊率0.228、8轟的成績，仍隨隊闖進世界大賽。不過該年5月他曾遭遇腦震盪，症狀卻延誤數週才被診斷，影響後續表現。由於2025年球季未與任何球隊簽約，瑞佐最終在9月宣布退休。

柯雷提日前在芝加哥電台節目中透露，他已親自向瑞佐發出邀請，希望他能加入2026年WBC義大利隊，「我幾個月前和他談過，他說『讓我想一想』，即便只是代打角色，我也很希望他能來。」

瑞佐過去就曾在2013年代表義大利參加WBC，由於家族來自西西里島，因此具備代表資格。他生涯3度入選全明星、4度榮獲金手套，並在2016年拿下白金手套獎，經驗與領袖氣質正是義大利隊所需要的資產。

不過義大利隊目前已確定皇家隊一壘手帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）入選，完整名單將於未來兩個月內公布，柯雷提也坦言時間有限，「這不是說來就來的事，他也知道需要準備。」

若瑞佐點頭復出，將有機會在小組賽與「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍的美國隊正面交鋒。究竟這位前洋基明星是否會為WBC短暫回歸球場，也成為球迷關注焦點。

瑞佐在大聯盟累積1727場出賽，繳出打擊率.261、上壘率.361、長打率.467，擊出303發全壘打、338支二壘安打、781次保送與965分打點。