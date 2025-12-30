運動雲

攻城獅守護神！　德魯全能數據奪單周MVP殊榮

▲攻城獅德魯憑藉攻守兩端全能表現，拿下第11周MVP。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅全能前鋒德魯（Drew Pember）憑藉場均24.5分、12籃板、3.5助攻、2抄截、2.5阻攻，以及傲視群雄的 35效率值，榮膺單周最有價值球員（MVP）。德魯不僅在進攻端展現多元得分手段，更在防守端化身為球隊的守護神，帶領攻城獅在上周接連擊敗強敵桃園台啤永豐雲豹與新北國王。

在上周首場對陣雲豹的比賽中，攻城獅在主場迎戰強敵。德魯手感火燙，全場17投11中，以極高的效率轟下 32分、12籃板。他在比賽中展現出能裡能外的全面身手，多次在關鍵時刻挺身而出，與隊友通力合作，帶領攻城獅以98比82擊退雲豹，成功止敗，拿下這場重要的勝利。

緊接著在第2場對決國王的賽事中，德魯全場貢獻 17分、12籃板，展現極強的積極度。比賽下半場面對國王的步步進逼，德魯不僅多次爭搶下關鍵籃板，更在防守端送出精采火鍋，徹底截斷對方的追分氣勢，幫助球隊以97比90豪取2連勝。

德魯上週場均貢獻24.5分、12籃板、3.5助攻、2抄截及 2.5阻攻。除了進攻端能切能投，他在防守端的貢獻更是數據無法完全呈現的，場均2.5次阻攻讓對手在禁區望而生畏。其單週效率值高達35，卓越的數據表現讓他榮膺本週 MVP。德魯的到來為球隊注入了強大的能量，接下來將繼續帶領獅群在賽季中繼續衝擊高峰。

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

