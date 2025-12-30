不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊30日對上邁阿密熱火之戰出現壞消息，金塊王牌戰將「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在上半場就左膝遭遇重創傷勢，最後甚至無法自行離場，必須要靠旁人攙扶才能回到休息室接受治療。金塊賽後坦言約基奇出現受傷狀況，但必須詳細檢查後，明年才能了解進一步狀況。

金塊今日作客交手熱火，約基奇在上半場即將終了前，一次禁區防守時，不慎遭到積極防守的隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到，當下約基奇隨即抱著左膝痛苦倒地不起，甚至需要旁人攙扶才能離場治療。

隨後約基奇並未回歸，留下出賽19分21秒，貢獻21分、5籃板、8助攻數據，最終金塊也以123比147慘敗。

賽後金塊總教練艾德曼（David Adelman）談到陣中一哥受傷時直言，「看到約基奇受傷倒地，當下就發現狀況不太對勁，但這就是NBA，無論是誰出現傷勢都會讓人心情不佳，特別是約基奇這樣等級的好手。」

艾德曼也向金塊團隊喊話說道，面對目前的重大困境，全隊更需要團結一心，因為這就是支持受傷隊友的最好方式。

▲金塊王牌球星「小丑」約基奇左膝重創倒地退場。（圖／達志影像／美聯社）