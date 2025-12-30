運動雲

>

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊30日對上邁阿密熱火之戰出現壞消息，金塊王牌戰將「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在上半場就左膝遭遇重創傷勢，最後甚至無法自行離場，必須要靠旁人攙扶才能回到休息室接受治療。金塊賽後坦言約基奇出現受傷狀況，但必須詳細檢查後，明年才能了解進一步狀況。

金塊今日作客交手熱火，約基奇在上半場即將終了前，一次禁區防守時，不慎遭到積極防守的隊友瓊斯（Spencer Jones）踩到，當下約基奇隨即抱著左膝痛苦倒地不起，甚至需要旁人攙扶才能離場治療。

隨後約基奇並未回歸，留下出賽19分21秒，貢獻21分、5籃板、8助攻數據，最終金塊也以123比147慘敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後金塊總教練艾德曼（David Adelman）談到陣中一哥受傷時直言，「看到約基奇受傷倒地，當下就發現狀況不太對勁，但這就是NBA，無論是誰出現傷勢都會讓人心情不佳，特別是約基奇這樣等級的好手。」

艾德曼也向金塊團隊喊話說道，面對目前的重大困境，全隊更需要團結一心，因為這就是支持受傷隊友的最好方式。

▲金塊王牌球星「小丑」約基奇左膝重創倒地退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊王牌球星「小丑」約基奇左膝重創倒地退場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 約基奇金塊膝傷NBA熱火

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

單場轟30分！　府城最強雙能衛多比勇奪PLG單周MVP

單場轟30分！　府城最強雙能衛多比勇奪PLG單周MVP

咖哩大神生涯總得分超越「狼王」賈奈特　柯瑞砍27分率勇士奪勝

咖哩大神生涯總得分超越「狼王」賈奈特　柯瑞砍27分率勇士奪勝

都是AI合成圖！魔獸與林書豪一起逛夜市　喊話要在台灣打慈善賽

都是AI合成圖！魔獸與林書豪一起逛夜市　喊話要在台灣打慈善賽

老鷹準備「推倒重建」　鷹王楊恩、上季選秀狀元里薩希全上交易檯

老鷹準備「推倒重建」　鷹王楊恩、上季選秀狀元里薩希全上交易檯

快訊／給年輕球員的成長秘訣　林書豪：要常常失敗

快訊／給年輕球員的成長秘訣　林書豪：要常常失敗

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

快訊／自評籃球生涯最經典戰役　林書豪挑選對湖人狂砍38分代表作

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

快訊／其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

快訊／林書豪引退儀式最大爆點！　天王周杰倫現身掀最高潮

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

快訊／林書豪引退眾星祝賀　周杰倫、姚明、林志傑齊聲獻祝福

談林書豪引退　林書緯妙回：今天我不用說太多

談林書豪引退　林書緯妙回：今天我不用說太多

【狗格分裂？】戲精柴被討握手！先露牙作勢→翻肚賣萌

熱門新聞

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

2松坂大輔解析山本由伸最大強項

3前中職雙將先發！廈門海豚熱身賽開胡

4樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

5差1分就破哈登隊史紀錄　雷納德拒刷分原因曝

最新新聞

1馬刺外線迷航　溫班亞瑪砍29分吞2連敗

2最強小丑倒下　金塊約基奇左膝重創

3單場轟30分　獵鷹多比奪PLG單周MVP

4廖健富動刀最快明年9月復出

5柯瑞NBA生涯總得分　正式超越賈奈特

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366