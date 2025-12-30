運動雲

都是AI合成圖！魔獸與林書豪一起逛夜市　喊話要在台灣打慈善賽

▲「魔獸」霍華德在個人社群放上大量AI合成圖，內容都是與林書豪共遊台灣的逗趣畫面。（圖／取自霍華德IG）

▲「魔獸」霍華德在個人社群放上大量AI合成圖，內容都是與林書豪共遊台灣的逗趣畫面。（圖／取自霍華德IG）

記者杜奕君／綜合報導

華裔人氣球星林書豪日前風光舉行7號球衣在新北國王正式榮退儀式，典禮上體壇、藝能界眾星雲集，親自現身或拍攝影片獻上祝福。就連林書豪昔日NBA時期明星隊友「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也錄製影片，笑稱兩人應該攜手在台灣奪冠。霍華德隨後又在社群放上一堆兩人同遊台灣的AI合成圖，並喊話他們欠台灣球迷一場慈善賽事。

林書豪28日正式在國王主場舉行7號球衣榮退儀式，象徵7號「林來瘋」的球衣也在國王主場升起，象徵林書豪的生涯傳奇永遠流傳於台灣職籃舞台。

在儀式上，NBA也有諸多重量級嘉賓捎來祝福，包括現任聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）以及過往曾於休士頓火箭時期和林書豪成為隊友的退役天王中鋒「魔獸」霍華德，也都在影片中獻上祝福。

▲「魔獸」霍華德在個人社群放上大量AI合成圖，內容都是與林書豪共遊台灣的逗趣畫面。（圖／取自霍華德IG）

其中，霍華德更是喊話表示，「林書豪，我們不是應該在台灣一起贏得一座總冠軍，還要一起去夜市吃雞屁股嗎？」招牌逗趣發言也讓現場笑聲不斷。

霍華德也在個人社群親自發文祝賀林書豪，能夠擁有美好的職業生涯，也喊話兩人從來沒有在台灣職籃同隊，欠了台灣球迷至少一場慈善賽事。

霍華德甚至也用了AI合成兩人共遊台灣士林夜市、台北101以及饒河街夜市的圖片，只能說霍華德是創意無限。

▲「魔獸」霍華德在個人社群放上大量AI合成圖，內容都是與林書豪共遊台灣的逗趣畫面。（圖／取自霍華德IG）

