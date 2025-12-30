中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

▲林益全。（圖／CPB官方直播）

上海正大龍30日迎戰福州海俠的中國立春聯賽熱身賽中，黃勇傳繳出猛打賞，單場3安打、3打點，林益全也在首打席就敲出安打。9局上福州海俠攻佔滿壘卻未能把握，黃勇傳擊出飛球留下殘壘，最終上海正大龍以6比4拿下勝利。

此戰「台灣味」十足，福州海俠先發陣容中，第3棒黃勇傳（前統一獅）領軍，另有溫子賢（文化大學出身）、郭峻偉（前統一獅）、羅允序（台鋼科大出身）等台灣出身選手。上海正大龍方面，第3棒由林益全（前統一獅）擔任，陣中還有巴奇達魯．妮卡兒（前台鋼雄鷹）、張育誠（輔仁大學出身），先發投手則為曾效力富邦悍將的陳冠勳。

1局上黃勇傳首打席擊出游擊滾地球出局；1局下林益全敲安形成滿壘，製造得分機會，巴奇達魯擊出三壘方向界外高飛球，三壘跑者靠高飛犧牲打回本壘，助正大龍先馳得點。

唯一擁有大聯盟資歷的托馬士（Dillon Thomas）2局上遭觸身球保送，隨後因暴投站上二壘，溫子賢安打、郭峻偉滾地球攻下1分，黃勇傳在3局上敲出2分打點安打，福州海俠超前為3比1。

上海正大龍4局下展開反攻，張育誠擊出2分打點二壘安打，追平比數為3比3，劉祥斌再以高飛犧牲打超前。5局上黃勇傳再度建功，敲出適時安打扳平為4比4。

林益全第3打席選到保送但留下殘壘；7局上黃勇傳敲安後成功盜壘，並靠失誤攻佔三壘，仍未能得分。7局下金熙勛轟出兩分砲奠定勝基，林益全此役提前退場，2打數1安打。

9局上上海正大龍韓籍終結者姜賢求登板投出最快球速145公里的速球，主播嗨喊「熱身賽最快球速」，福州海俠最後反攻，陳傑憲的哥哥陳傑霖代打安打，攻佔二、三壘，黃勇傳在滿壘擊出飛球遭接殺無緣建功。正大龍隨後故意保送托馬士形成滿壘，仍成功守住危機。

福州海俠全場敲出11支安打，比上海正大龍的7支還多，但欠缺關鍵一擊，最終以4比6吞敗。

