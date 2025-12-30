運動雲

>

12年奧會主席之路五味雜陳　林鴻道交棒高喊：繼續瘋下去

▲▼ 中華奧會主席交接典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華奧會主席交接典禮，林鴻道（左）正式卸任，由蔡家福（右）成為新任主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／新北報導

中華奧林匹克委員會第13、14屆主席交接典禮，今（30日）在台北新板希爾頓酒店隆重舉行。帶領中華奧會走過十二年任務與榮耀的主席林鴻道，正式卸下重任，回首12年擔任奧會大家長之路，林鴻道一一細數甘苦與責任，也喊話未來雖然卸任，仍願意為了理想和夢想繼續瘋下去。

林鴻道主席30日交棒給蔡家福主席，12年主席有許多感想，尤其是每四年要組團參加12個運動會，責任重大。林主席提到2022北京冬季奧運會因為進場排序問題，開幕典禮我國是用中華的「中」還是「T」進場，從籌備會階段開始我們就不斷的和北京組委會抗議折衝，我國代表團在開幕典禮是否要進場，如果被矮化稱呼中國台北，這些事情如何處置等等，我們政府好幾個單位也高度關注此事件。那一年除夕夜年夜飯沒得好好吃，都在忙這些事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外也提到上個月初林主席和當時副主席、現在新任蔡主席及秘書長到洛桑拜會國際奧會新任辛巴威籍的柯絲蒂·柯芬特里（Kirsty Coventry）主席，除了向她恭喜祝賀外，主要訴求是從1970年徐亨擔任國際奧會委員，1988年徐亨老前輩提拔了吳經國繼任國際奧會委員到2020年，期間50年，但在吳委員卸任後，國際奧會中沒有我國的國際委員，能夠貢獻和維護權益，希望新任主席能從旁協助，中華奧會能繼續努力爭取。

林鴻道主席卸任感言，全文如下：

謝謝大家來，我想藉這個機會，細說奧會團隊12年來的努力與成果，會多花一些時間，請各位見諒。

今天特別邀請12年來一起打拚而已不在職的及仍在職的奧會幹部與同仁一起來分享這份屬於奧會團隊共同努力的成果。

感謝蔡辰威主席的提拔和委員們支持，鴻道擔任8年的副主席及12年主席，讓我有這個機會和奧會同仁一起打拚。

維護國家的榮譽和尊嚴及選手的權益，始終是中華奧會竭力追求的核心價值。

出席各種國際會議，每四年超過100場國際會議，爭取台灣權益更不容被矮化打壓。

每四年要組團參加12個運動會，在國際或大陸參加運動會，總有些突發狀況，尤其運動會都是國人高度關注的，神經總是要繃得很緊一刻不敢鬆懈。這些年遇到如波蘭世界運動會開幕進場排序、巴黎奧運林郁婷參賽權、華僑拿國旗加油等事件，也要特別感謝外館的協助處理。

參賽各種運動會，奧會同仁在辦理各項組團業務時，一直秉持務求完備的態度，其辛勞遠超乎外界所能想像，舉例亞運團有7、800人之多，在組團過程中，包括賽前考察場地、參賽選手名單註冊（困難是一直在變動）、各項代表隊不同時間的交通運輸計劃（安排商務艙更是頭痛），比賽器材的運送， 出席賽事相關會議、比賽期間所有發生的各項事務，其他還有服裝、各項裝備物品、行前講習等等各項不勝枚舉的事務，還要與國內各相關機關討論協調合作，面向繁多，環節複雜。而且皆不容許一絲差錯，稍有疏漏便可能成為社會批評的焦點。

特殊案例，東京奧運是在疫情嚴重期間，選手教練團員返國皆需接受隔離，要張羅不同時間返國團員的交通，三餐飲食、要安排很多家隔離飯店才能解決的住宿問題，還要幫選手準備運動器材，在當時這個很具挑戰性的任務就是由當時奧會副秘書長現在的運動部鄭世忠政務次長所負責。

藉這個機會要向大家說明東京奧運選手搭飛機經濟艙等風波事件，我和總領隊、體育署官員被社會大眾罵到臭頭，引發當時體育署長張少熙辭職，那時因防疫需要，有不得不的安排，因為隔壁座位確診，其視同確診，為保護選手只能以梅花座安排。而在張少熙署長請辭後，焦點轉到選手的表現上，也使風波平息。

東京奧運正名公投部分，包括我在內誰不希望用自己國家的國號國旗去參賽，但在國際那個氛圍下要改變洛桑協議中華台北的名稱，是有高度風險性的。那段期間國際奧會不斷來函、來電向我們警示風險，在雅加達亞運期間我們在亞奥會的財委會陳國儀主席就接受到國際奧會主席巴赫和亞洲奧運主席親王的關注提醒，那時情況可以用驚濤駭浪來形容。中華奧會感受到被國際奧會除名的風險性不斷增高，很可能危及到以後國際賽事的參賽權，我們的選手會失去舞台，所以號召選手站岀來連署呼籲，我們要維護參賽權，反對東奧正名公投；結果這些行為後來也被監察院詢問說明，我也被正名團體到台北地檢署按鈴申告，最後是不起訴處分。

（很多人不知道，奧會一直是黑機關）106年國民體育法讓中華奧會得以定位清楚及取得國內法源地位，特別謝謝蘇嘉全院長特別召開草野協商讓奧會專章法案順利通過。

東亞運動會主導權在中國，經過多年努力不斷和大陸爭取折衝再溝通協調，終於取得我國第一個奧會系統的運動會，台中東亞青年運動會的主辦權。

運動禁藥管制工作，一直是奧會代管，國際禁藥管制機構WADA要求要成立專責機構，落日條款2019年12月31日，因此倡議成立財團法人中華運動禁藥防治基金會，過去藥管在奧會，推動禁藥基金會以財團法人方式成立，並由奧會出資1千萬，我的基金會1千萬，大專體總及高中體總各5百萬，趕在最後一刻成立。

其實選手支持的部分，早就在做了，里約奧運時因里約太遠了，深怕選手長途飛行影響備戰，當時自掏腰包讓里約奧運選手升等商務艙。

從小喜歡打籃球，媽媽講了一句話：打球又不能當飯吃，後來也感受到很多體育資優班的選手上大學之後，為要繼續當運動員或轉換人生跑道而徬徨，當出現退役運動員生活僚倒的新聞時，總統也會出面呼籲要照顧運動員。我們花了很多時間和力氣，謝謝那時已卸任的何卓飛署長，一起催生優秀運動員轉任專任教練要點，終於讓運動可以當飯吃了，照顧運動員卸任後可以擔任教練直到65歲退休，讓我們的年輕運動員可以心無旁鶩，往運動的路衝刺。

另協助推動黃金計劃，當年賴總統擔任院長就有的計劃，高瞻遠矚，從基層幼苗開始培養，後來印證黃金計劃成效。從117年開始和國訓中心林騰蛟董事長及團隊不斷討論黃金計劃如何推動及修訂2.0版及3.0版，盡量接近客製化來達到每位選手更實際的需要，後來證明黃金計劃對選手的訓練及比賽過程中是最大的支柱，對比賽成績有很直接的幫助，我們在東京奧運取得2金4銀6銅的最佳成績，更難得是分布在10個比賽項目上。

與各國奧會交流後，交情再好的奧會，將運科如何發展應用都視為最高機密，深切感受到，運動科學發展只能靠自己，於是向蔡英文總統及蘇貞昌行政院長倡議成立運動科學中心，112年2月總統公布。奧會也在110年成立運動員委員會，選舉出的運動員委員皆是一時之選，並推舉郭婞淳、周天成擔任奧會執行委員及委員，參與決策。

另外一提是我們的選手太爭氣了，奧運參賽選手人數的成長，奧運、亞運得牌的運動種類一直擴大，得牌數也不斷的創新高，在國際體育舞台展現實力。在雅加達亞運授旗向蔡總統爭取榮耀選手，當時總統允諾只要16金就派出F16戰鬥機伴飛（和高俊雄署長天天數金牌），最後17金19銀31銅，2架F16戰鬥機伴飛並施放120枚熱焰彈迎接代表團凱旋歸國向選手致敬，現在賴總統更加碼讓選手更備受尊榮，在總統府辦派對、坐吉普車遊街接受國民的喝采致意。

國際交流的部分與國際運動組織，國際奧林匹克學院IOA及世界運動會總會IWGA簽署合作交流協議，我們和41個國家奧會簽署交流協議，這12年簽署了18個國家。

台北世大運，奧會邀請到貴賓有11個國家28位的主席、副主席、秘書長，有7位主席親自出席，其中包括日本、韓國、葡萄牙的主席，都是專程前來，很多只待一個晚上，甚至不到24小時就離開。

在亞洲奧會，陳國儀擔任執行委員兼財務主席，有8席的特色委員會委員，在東亞奧會有四席，包括我擔任副主席。

我也很榮幸受邀擔任巴黎奧運聖火傳遞的跑者。上個月初我和當時副主席、現在新任蔡主席及秘書長到洛桑拜會國際奧會新任辛巴威籍的柯絲蒂·柯芬特里（Kirsty Coventry）主席，除了向她恭喜祝賀外，主要訴求：從1970徐亨擔任國際奧會委員，1988年徐亨老前輩提拔了吳經國繼任國際奧會委員到2020年，期間50年，但在吳委員卸任後，國際奧會中沒有我國的國際委員，能夠貢獻和維護權益，希望新任主席能從旁協助，中華奧會能繼續努力爭取。

兩岸部分。從1997年開始兩岸奧會成立每年交流互訪，到目前從未間斷過，即使在疫情期間也透過視訊做交流，兩岸體育交流算順暢，但是也有波折，北京冬季奧運會因為進場排序問題，開幕典禮我國是用中華的中還是T進場，從籌備會階段開始我們就不斷的和北京組委會抗議折衝，我國代表團在開幕典禮是否要進場，如果被矮化稱呼中國台北，這些事情如何處置等等，我們政府好幾個單位也高度關注此事件。除夕夜年夜飯沒得好好吃，還在忙這些事。

教育、推廣方面。在體育署支持下國際體育事務人才，15屆超過2200人次。奧林匹克研討會48屆，近期每次100多位國內外青年學員，一起研討並分享文化。104年開辦奧林匹克精神巡迴講座，10年來選手有210人次選手擔任講座，辦了340場超過6萬位學生。

我國在1978年全球第四個成立奧林匹克學院，在2019年獲頒國際奧林匹克學院所設立的雅典娜獎，表彰我們在推廣奧林匹克精神與教育方面的貢獻，頒獎儀式在希臘雅典舉行，國際奧會主席及希臘總統都在場觀禮，中華奧會成為全球有206個會員國中第五個獲此殊榮的國家。

關心社會這部分。響應國際奧林匹克日，舉辦全民路跑已經37年沒有間斷。推動各特色委員會，與社會連結之活動，例：運動員委員會，辦理運動員論壇、及發起民眾環保淨灘活動。運動與環境委員會，宣導環保理念、舉辦各種論壇。全民委員會，辦了3屆小小英雄運動會參與人數已超過5萬人。醫學委員會，對社會大眾舉辦運動傷害防護的講座。

在今年奧會也成立了團結基金，宗旨是幫助經濟比較辛苦的基層運動員及團隊。

我必須讓大家知道，奧會同仁不多才三十多人但做很多事情，以上種種都是奧會團隊大家一起打拚出來的豐碩成果，再一次謝謝奧會同仁、老同仁。

第14屆奧會委員的選任委員有46%是女性，這也是我們呼應國際奧會性別平等的表現，另，本屆委員中曾代表國家出賽的運動員有1/3。

恭喜蔡家福接任第14屆主席，相信蔡主席以過去的經驗，及待人處事圓融，相信可以帶領奧會邁向更進步。我初上任時捐款1000萬，徵詢新主席比照慷慨解囊。

最後要謝謝我的企業幹部及同仁們，因為有你們我才能沒後顧之憂，可以花很多時間投注在我熱衷的體育工作上，謝謝我的家人和我一起瘋，陪我一起投入。

謝謝奧會同仁們的通力合作，我們才能完成這麼多的事情，與新任蔡主席及在座分享心得，事情做得順做得好，信任體制內的幹部是重要的關鍵。

我一直有一個理想和夢想。理想是奧運成績前20名，成為體育強國。夢想是讓關注體育賽事和運動習慣，成為社會大眾生活中重要的一部分。今天卸下奧會主席的工作，但為了理想和夢想我會繼續努力，很多人說我是瘋子，我願意繼續瘋下去。

▲▼ 中華奧會主席交接典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲林鴻道（左）喊話卸任之後仍願意「繼續瘋下去」。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 林鴻道中華奧會奧會主席蔡家福

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

錢珮芸、蔡佩穎力挺公益　台新慈善配對賽募款逾兩百萬

錢珮芸、蔡佩穎力挺公益　台新慈善配對賽募款逾兩百萬

快訊／中華奧會主席正式交接　林鴻道卸任、新任主席蔡家福登場

快訊／中華奧會主席正式交接　林鴻道卸任、新任主席蔡家福登場

快訊／「野獸」林志傑回歸日期確定　1月3日主場戰獵鷹

快訊／「野獸」林志傑回歸日期確定　1月3日主場戰獵鷹

首屆大專智能運動會登場　跨界合作推動智能競技

首屆大專智能運動會登場　跨界合作推動智能競技

馬刺外線大迷航！　溫班亞瑪爆砍29分仍苦吞2連敗

馬刺外線大迷航！　溫班亞瑪爆砍29分仍苦吞2連敗

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

單場轟30分！　府城最強雙能衛多比勇奪PLG單周MVP

單場轟30分！　府城最強雙能衛多比勇奪PLG單周MVP

咖哩大神生涯總得分超越「狼王」賈奈特　柯瑞砍27分率勇士奪勝

咖哩大神生涯總得分超越「狼王」賈奈特　柯瑞砍27分率勇士奪勝

都是AI合成圖！魔獸與林書豪一起逛夜市　喊話要在台灣打慈善賽

都是AI合成圖！魔獸與林書豪一起逛夜市　喊話要在台灣打慈善賽

老鷹準備「推倒重建」　鷹王楊恩、上季選秀狀元里薩希全上交易檯

老鷹準備「推倒重建」　鷹王楊恩、上季選秀狀元里薩希全上交易檯

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

熱門新聞

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

2松坂大輔解析山本由伸最大強項

3前中職雙將先發！廈門海豚熱身賽開胡

4樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

5中信兄弟迎來日職雙打擊教練助攻新球季

最新新聞

125歲楊竣翔告別職棒投入運動教室

2回首12年主席路　林鴻道願繼續瘋下去

3錢珮芸、蔡佩穎　台新慈善配對賽募款逾兩百萬

4中華奧會主席交接　蔡家福正式上任

5攻城獅守護神　德魯奪單周MVP

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366