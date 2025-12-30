運動雲

首屆大專智能運動會登場　跨界合作推動智能競技

▲首屆大專智能運動會登場，跨界合作推動智能競技。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

首屆「大專智能運動會」於1月5日至7日在Red Space多元商務空間盛大舉辦，由大專體育總會攜手臺灣圍棋協會、中華民國橋藝協會、中國民國電子競技協會及臺灣華人德州撲克競技協會共同主辦。賽事設置德州撲克、圍棋、橋牌及電子競技等四大項目、六種類別，吸引全台多所大專院校踴躍參與，展現台灣校園在智能運動領域的實力與熱情。

12月30日舉辦的開賽記者會上，大專體總會長王淑音強調，智能運動融合策略思考及競技精神，與傳統體育賽事同樣具備高度價值。她期盼透過賽事平臺與校園推廣，讓更多民眾認識、參與智能運動，打破以往僅聚焦於球類或體能競技的既定印象。

王淑音表示，「國際賽場上強調判斷力與專注力的智能項目早已佔有一席之地，未來也希望能將賽事推向全民，協助台灣選手踏上國際舞台。」

今年的賽會項目涵蓋德州撲克、圍棋、橋牌與電子競技，其中多項已納入亞運正式賽事，為台灣創下不少國際佳績。主辦單位希望藉此平臺，鼓勵年輕選手循正規管道投入，並在健康、正向的氛圍下發揮長才，推動智能運動在校園的深耕發展。

參賽學校包含台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、政治大學等，這些學校近年積極成立智能運動相關社團，涵蓋撲克、圍棋、橋牌及電競等領域。透過系統化教學與自發性學習，學生們在賽事與社團活動中展現理性競技、多元發展的精神，也逐步建立起智能運動的校園基礎。

本屆賽會不僅集結各領域菁英，開賽記者會現場也邀請到圍棋新科職業棋士王惇楷、曾在世界大學橋藝賽奪下佳績的陳彥蓉、2025年亞洲青年運動會電競國手陳又網，以及德州撲克賽事冠軍蔡正楠和校園盃得主嚴翊恩等選手代表出席。他們紛紛表達對賽事的期待，並期許能在競技場上為自己與學校爭取榮耀。

此外，今年剛成立的「宇宙啦啦隊」也於記者會帶來活力四射的表演，並將在決賽期間進駐賽場，為參賽選手加油，為活動增添青春氣息。主辦單位表示，未來將持續匯集各界資源，攜手推動台灣智能運動的長遠發展。

