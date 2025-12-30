快訊／中華奧會主席正式交接　林鴻道卸任、新任主席蔡家福登場

▲中華奧會主席交接典禮，林鴻道（左）正式卸任，由蔡家福（右）成為新任主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜奕君／新北報導

中華奧林匹克委員會第13、14屆主席交接典禮，今（30日）於台北新板希爾頓酒店舉行。卸任主席林鴻道在榮譽主席蔡辰威監交下，將象徵責任的印信正式交給新任主席蔡家福，現場聚集眾多體育界及政要，見證台灣體育世代交替的重要時刻。

運動部長李洋、前教育部長潘文忠等多位貴賓到場致詞，感謝林鴻道12年來對台灣體育的貢獻，並期待蔡家福帶領下的中華奧會，能繼續支持國家代表隊在國際賽事上爭取佳績。監察院、外交部、陸委會、海基會等多個政府單位代表也到場表達支持。

昔日拿下奧運羽球雙金牌榮耀的運動部部長李洋到場時表示，「希望為台灣運動界有嶄新發展，也謝謝林鴻道主席過去的親力親為，希望有朝一日能在獎牌榜奪下前20名，至於新任的蔡家福主席，也希望運動部和奧會未來的合作，能讓台灣體育發展更好。」

針對領航中華奧會3屆之久，正式卸任的林鴻道主席，李洋則表示，「我對於林主席的印象，就是親力親為的給予選手支持，未來不論是運動部還是奧會，我們就是一起努力。」

林鴻道回顧任內成就，感謝中華奧會團隊長期齊心努力，強調奧會工作涵蓋組團、報名、後勤、裝備與服裝規劃等多項繁雜任務，無論台前幕後都全力以赴，只為給運動員最堅實後盾。

林鴻道任內積極推動國際交流，與國際奧會及亞洲奧會高層互動頻繁，同時優化奧會制度，讓運動員能參與決策，並設立10個特設委員會，推廣奧林匹克教育及強化性平、多元參與。2019年，中華奧會更獲國際奧會頒發「雅典娜獎座」，成為全球第五個獲此殊榮的國家奧會。

林鴻道也推動黃金計畫2.0、中華禁藥防制基金會、國家運動科學中心設立，以及選手轉任專任運動教練等政策，為台灣體育打下扎實基礎，提升亞運、奧運等國際賽表現。

新任主席蔡家福接任時，特別感謝林鴻道的領導與付出，表示將以尊重、平等、多元參與為基礎，營造運動員安心、專業發揮的環境，並持續推動中華奧會穩健發展，讓世界看見台灣，凝聚國人向心力。

本屆執委會女性比例提升至24％，並誕生首位女性副主席、國立台灣師範大學教授陳美燕，金牌選手陳怡安、郭婞淳等也加入執委，展現性別平等及運動員參與決策的國際趨勢。

蔡家福展望未來，強調明年義大利米蘭冬季奧運、三亞亞洲沙灘運動會、日本愛知名古屋亞運及非洲達卡青年奧運等重要賽事，中華奧會已積極展開組團與後勤規劃，確保選手獲得完善支持。典禮最終，在現場熱烈掌聲中，林鴻道、蔡家福兩位主席合影，象徵台灣體育精神傳承，攜手邁向新里程碑。

▲中華奧會主席交接典禮，運動部部長李洋親自出席。（圖／記者黃克翔攝）