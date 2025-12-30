運動雲

錢珮芸、蔡佩穎力挺公益　台新慈善配對賽募款逾兩百萬

▲台灣高球一姐錢佩芸、旅日好手蔡佩穎力挺公益 台新慈善配對賽募款逾兩百萬、台新新光金控副總經理林尚愷與台新贊助選手黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎、吳雙、陳之敏。（圖／台新育樂提供）

▲台灣高球一姐錢佩芸、旅日好手蔡佩穎力挺公益 台新慈善配對賽募款逾兩百萬。（圖／台新育樂提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台新銀行名人慈善配對賽在上週日熱鬧登場，這場已舉辦14屆的賽事由台新育樂主辦，邀集多位台灣頂尖女子高爾夫球員與企業貴賓共襄盛舉。今年現場星光閃耀，包括台灣高球女將錢珮芸、旅日名將蔡佩穎，以及剛奪下《2025聲寶女子公開賽》冠軍的陳之敏等人皆出席，以球會友，攜手推動慈善。活動當天，球員與台新銀行財富管理客戶分組競技，透過高爾夫球交流，累積超過新台幣兩百萬元善款，將全數捐贈給台新銀行公益慈善基金會，持續支持體育教育與公益事業。

自2011年開辦以來，台新銀行名人慈善配對賽已成為企業與運動界攜手行善的重要平台。今年雖然錢珮芸因身體狀況未能下場參賽，仍特地到場力挺。她表示，能親自到現場支持這麼有意義的活動，讓她深受鼓舞，也更有動力調養身體，期盼早日重返賽場。她也談到，接下來會以打好基礎、穩步調整為目標，希望新賽季能以更佳狀態迎戰。

再次參加球敘的蔡佩穎則分享，見到許多熟悉的臉孔感到特別親切，也很開心能和長期支持的貴賓交流。她預告新賽季日本賽事將於三月初展開，近期將持續在日本與台灣進行體能訓練，並設定挑戰64桿新紀錄及爭取日本正巡賽冠軍為新年目標。

陳之敏則回顧2025年，認為這一年有很多值得延續到2026的收穫。她強調，未來將更專注於體能訓練，提升身體穩定度，為接下來的賽事做好萬全準備。她也提到，即使活動後段遇雨，大家仍全力以赴，留下深刻印象。

台新新光金控自2011年起積極投入台灣女子高爾夫運動發展，至今已超過14年，長期支持錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等國內選手征戰國內外賽場。除了高爾夫球，企業也以實際行動投入空手道、籃球、路跑等多元體育領域，結合運動與公益，持續推動善的循環，為台灣社會注入正面能量。

▲台灣高球一姐錢佩芸、旅日好手蔡佩穎力挺公益 台新慈善配對賽募款逾兩百萬、台新新光金控副總經理林尚愷與台新贊助選手黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎、吳雙、陳之敏。（圖／台新育樂提供）

▲台新新光金控副總經理林尚愷與台新贊助選手黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎、吳雙、陳之敏。（圖／台新育樂提供）

