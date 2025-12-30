雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

▲中信兄弟延攬雙日籍打教。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟持續強化教練團戰力，特別針對「團隊打擊策略」進行全面升級。球團今（30）日正式宣布，與日本籍打擊教練西田明央、後藤駿太達成共識，兩人將於明年球季共同擔任一軍打擊教練，期盼透過更完善的進攻策略與打擊機制，全面提升團隊火力，為新球季注入嶄新動能。

現年33歲的西田明央，自2013年起效力日本職棒養樂多燕子隊，期間主要擔任捕手與一壘手，累積超過10年的日職一軍經驗。2024年離開養樂多後，西田明央開始投入日本各層級棒球體系，參與基層棒球教學與經驗傳承。兄弟球團看重他兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊密切合作，新球季將專職擔任打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略的規劃與執行力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年球季效力於中日龍隊的外野手後藤駿太，日前正式宣布引退後，也確定於明年球季轉任打擊教練，加入中信兄弟教練團。現年32歲的後藤駿太，職業生涯曾效力歐力士猛牛與中日龍隊，同樣擁有超過10年的日職一軍資歷，熟悉日職最新打擊觀念與 Driveline 系統應用。球團期待他能將第一線實戰經驗與現代化訓練思維帶給球員，進一步提升團隊進攻端的整體競爭力。

近年來，中信兄弟積極導入 Driveline 系統，在打擊機制訓練上已逐步展現成效。儘管本季整體打擊數據仍有起伏，年輕球員已能透過客觀數據進行即時修正與調整，逐步建立科學化訓練與比賽應用能力。球團指出，「打擊策略教練」已是國際先進職棒聯盟的主流配置，明年球季新增相關教練職務，正是為了深化團隊在進攻策略與打擊機制上的整合與執行。

球團也期待兩位年輕教練對於科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，能有效整合數據與場上實務，為中信兄弟團隊打擊注入符合新世代棒球趨勢的全新能量，並與 Driveline 系統詹姆斯教練在「打擊機制與策略」上深化合作，透過理論分析結合動作指導，全面強化球員技術層面。

此外，中信兄弟休賽季期間也積極為選手規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫，包括日職歐力士秋訓、日本沖繩冬季聯盟，以及12月赴美進行的 Driveline 打擊訓練與 Florida Baseball ARMory 投球訓練。球團期望藉由國際化訓練資源，協助選手全面升級、持續進化，為新球季做好最充分的準備。