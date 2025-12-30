運動雲

>

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

▲中信兄弟延攬雙日籍打教。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟延攬雙日籍打教。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟持續強化教練團戰力，特別針對「團隊打擊策略」進行全面升級。球團今（30）日正式宣布，與日本籍打擊教練西田明央、後藤駿太達成共識，兩人將於明年球季共同擔任一軍打擊教練，期盼透過更完善的進攻策略與打擊機制，全面提升團隊火力，為新球季注入嶄新動能。

現年33歲的西田明央，自2013年起效力日本職棒養樂多燕子隊，期間主要擔任捕手與一壘手，累積超過10年的日職一軍經驗。2024年離開養樂多後，西田明央開始投入日本各層級棒球體系，參與基層棒球教學與經驗傳承。兄弟球團看重他兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊密切合作，新球季將專職擔任打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略的規劃與執行力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年球季效力於中日龍隊的外野手後藤駿太，日前正式宣布引退後，也確定於明年球季轉任打擊教練，加入中信兄弟教練團。現年32歲的後藤駿太，職業生涯曾效力歐力士猛牛與中日龍隊，同樣擁有超過10年的日職一軍資歷，熟悉日職最新打擊觀念與 Driveline 系統應用。球團期待他能將第一線實戰經驗與現代化訓練思維帶給球員，進一步提升團隊進攻端的整體競爭力。

近年來，中信兄弟積極導入 Driveline 系統，在打擊機制訓練上已逐步展現成效。儘管本季整體打擊數據仍有起伏，年輕球員已能透過客觀數據進行即時修正與調整，逐步建立科學化訓練與比賽應用能力。球團指出，「打擊策略教練」已是國際先進職棒聯盟的主流配置，明年球季新增相關教練職務，正是為了深化團隊在進攻策略與打擊機制上的整合與執行。

球團也期待兩位年輕教練對於科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，能有效整合數據與場上實務，為中信兄弟團隊打擊注入符合新世代棒球趨勢的全新能量，並與 Driveline 系統詹姆斯教練在「打擊機制與策略」上深化合作，透過理論分析結合動作指導，全面強化球員技術層面。

此外，中信兄弟休賽季期間也積極為選手規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫，包括日職歐力士秋訓、日本沖繩冬季聯盟，以及12月赴美進行的 Driveline 打擊訓練與 Florida Baseball ARMory 投球訓練。球團期望藉由國際化訓練資源，協助選手全面升級、持續進化，為新球季做好最充分的準備。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

陳俊秀、朱育賢離隊後桃猿苦尋一壘　廖健富動刀明年最快9月復出

陳俊秀、朱育賢離隊後桃猿苦尋一壘　廖健富動刀明年最快9月復出

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

熱門新聞

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

2松坂大輔解析山本由伸最大強項

3前中職雙將先發！廈門海豚熱身賽開胡

4樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

5中信兄弟迎來日職雙打擊教練助攻新球季

最新新聞

125歲楊竣翔告別職棒投入運動教室

2回首12年主席路　林鴻道願繼續瘋下去

3錢珮芸、蔡佩穎　台新慈善配對賽募款逾兩百萬

4中華奧會主席交接　蔡家福正式上任

5攻城獅守護神　德魯奪單周MVP

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366