駿太熟悉Driveline　當兄弟打擊教練有目標：轉為支撐夢想的人

▲後藤駿太。（圖／後藤駿太IG）

記者楊舒帆／綜合報導

前中日龍外野手駿太（本名：後藤駿太）正式為15年職業球員生涯畫下句點，也隨即展開人生下一階段。中信兄弟球團日前宣布，駿太將於新球季轉任打擊教練，加入一軍教練團，從「追逐夢想的人」轉換為「支撐夢想的人」，延續他與棒球的緣分。

現年32歲的駿太，於10月28日接獲中日龍球團通知來季不予續約，儘管仍希望延續現役生涯，但在審慎思考後選擇引退。他在IG寫道：「從今以後，我將從追逐夢想的一方，轉為支撐夢想的一方。棒球就是我的人生，所以未來我也會繼續與棒球同行。」也正式為長達15年的職棒生涯劃下句點，迎向第二人生。

駿太出身自前橋商業高中，2010年選秀會以首輪指名加盟歐力士猛牛，隔年即成為睽違52年、以高卒新人身分擔任開幕戰先發的外野手。他以強肩與寬廣守備範圍聞名，2021年也為歐力士睽違25年的聯盟封王立下汗馬功勞。2022年7月，駿太透過交易轉戰中日龍，並於2024年4月達成生涯通算1000場出賽里程碑。

值得一提的是，駿太在生涯最後一季選擇將登錄名從「後藤駿太」改回最初的「駿太」，他表示，希望能以最初的名字，為自己的職棒生涯畫下句點。他也感性回顧一路走來的貴人，對歐力士與中日龍球團表達感謝，同時謙虛表示，對於未能完全回報期待仍感到遺憾。

引退後，駿太迅速確立新方向，確定於明年球季轉任打擊教練，加入中信兄弟教練團。兄弟球團指出，駿太擁有超過10年的日職一軍資歷，熟悉最新打擊觀念與 Driveline 系統運用，兼具第一線實戰經驗與現代化訓練思維，期待他能協助年輕球員建立正確打擊機制，進一步提升團隊整體進攻競爭力。