老鷹準備「推倒重建」　鷹王楊恩、上季選秀狀元里薩希全上交易檯

▲▼老鷹王牌楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹王牌球星楊恩傳出已經不再是非賣品。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

開季至今打出15勝18敗，東區排名第10位的亞特蘭大老鷹，近期被美國媒體點名，可能將陣中王牌球星鷹王楊恩（Trae Young）、上季選秀狀元里薩希（Zaccharie Risacher）都放上交易檯面，準備嘗試迎接球隊全新佈局。

老鷹本季頭號戰將楊恩因傷缺陣多場，期間長人前鋒強森（Jalen Johnson）打出全能身手「大三元」數據不斷，大有接班球隊新一哥氣勢出現。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）就報導指出，老鷹有意願希望交易換來達拉斯獨行俠明星長人戴維斯（Anthony Davis）而主要的交易籌碼，很可能就是上季選秀狀元里薩希。

另外史坦也點名，老鷹對於交易楊恩的意願也越來越高，這位明星控衛已經不再是球隊的非賣品。現年27歲的楊恩本季至今僅僅出賽10場，平均攻下19.3分、1.5籃板、8.9助攻，整體狀態和過往幾年相比，也確實出現下滑落差。

至於2年級狀元郎里薩希，本季場均得分從新秀年的12.6分下滑到10.7分，三分球命中率也從上季的35.5%小跌到33.3%。

▲▼老鷹法國狀元里薩希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹上季選秀狀元里薩希也傳出被端上交易檯面。（圖／達志影像／美聯社）

