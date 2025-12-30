教士比預期更積極　岡本和真大聯盟去向逐漸明朗？

▲讀賣巨人訪台交流賽，岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人隊重砲岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，距離交涉期限僅剩不到1週，動向逐漸明朗。美國媒體最新消息指出，聖地牙哥教士隊對岡本展現出「比外界預期更積極」的態度，成為爭奪戰中急速浮上的強權之一。

《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）近日在《Bleacher Report》節目中談到岡本的去向時透露，教士隊正認真評估岡本的加入可能性，「他們比大家原本預期還要積極」。海曼也強調，紐約大都會並未參與岡本的競逐。

過去被視為熱門人選的海盜與天使，近期動向則相對趨緩。海盜隊已在日前簽下能守一壘與外野的歐赫恩（Ryan O’Hearn），在薪資空間有限的情況下，外界普遍認為岡本合約總額可能超過5000萬美元，對小市場球隊而言壓力不小。至於天使隊，先前未對村上宗隆給予「綠燈」，也被視為對岡本爭奪戰的保守訊號。

海曼進一步分析，岡本作為右打三壘手，也符合多支正在評估自由球員布雷格曼（Alex Bregman）的球隊需求，包括紅襪、小熊、藍鳥與響尾蛇等隊皆曾被點名。不過部分球隊已有優先目標，使得實際競逐情勢出現變化。

《MLB Trade Rumors》也分析：「岡本若加盟教士，最有可能鎮守一壘。三壘目前是未來名人堂等級的馬查多，而一壘在阿拉耶斯離隊後出現空缺。席茲與宋成文雖是人選，但兩人皆為左打，且更適合其他守位。從這點來看，右打、打擊穩定的岡本，對教士而言極具吸引力。」

岡本和真的入札交涉期限為美國時間1月4日下午5點（台灣時間1月5日早上6點），日本代表性強打的最終落腳處即將揭曉。教士是否能在最後關頭勝出，成為外界高度關注的焦點。