曾與小川泰弘搭檔無安打　西田明央強化兄弟打擊策略、情蒐合作

中信兄弟延攬兩位日籍打擊教練，其中一位西田明央是捕手出身，兄弟看重他高度策略視野，強化團隊整體打擊策略的規劃與執行力。

來自京都府的西田明央，2010年自北海道北照高校以選秀第3指名加盟養樂多，職業生涯第3年完成一軍初登場，通算在一軍出賽310場。

去年遭到戰力外通告，決定離開養樂多。在參加「12球團聯合測試會」時，西田以捕手身分接捕16名投手的投球，努力引導每位投手發揮特色，其專業態度也引發關注。

西田於去年底的30日在個人Instagram發文，附上2020年8月15日與投手小川泰弘搭檔完成無安打的照片，並寫道：「我決定為選手身分畫下句點。能透過棒球遇見這麼多人，才能成長至今，對所有人心懷感謝。」

當時他也談及未來：「今後也會以捕手的視角，持續學習，成為能貼近選手的指導者。同時也希望挑戰棒球以外的新事物，之後會再向大家報告。」

2024年離開養樂多後，西田明央開始投入日本各層級棒球體系，參與基層棒球教學與經驗傳承。新的一年他將加入兄弟教練團，球團表示，看重他兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊密切合作，新球季將專職擔任打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略的規劃與執行力。