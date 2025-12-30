運動雲

>

曾與小川泰弘搭檔無安打　西田明央強化兄弟打擊策略、情蒐合作

▲小川泰弘與西田明央。（圖／西田明央IG）

▲小川泰弘與西田明央。（圖／西田明央IG）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟延攬兩位日籍打擊教練，其中一位西田明央是捕手出身，兄弟看重他高度策略視野，強化團隊整體打擊策略的規劃與執行力。

來自京都府的西田明央，2010年自北海道北照高校以選秀第3指名加盟養樂多，職業生涯第3年完成一軍初登場，通算在一軍出賽310場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年遭到戰力外通告，決定離開養樂多。在參加「12球團聯合測試會」時，西田以捕手身分接捕16名投手的投球，努力引導每位投手發揮特色，其專業態度也引發關注。

西田於去年底的30日在個人Instagram發文，附上2020年8月15日與投手小川泰弘搭檔完成無安打的照片，並寫道：「我決定為選手身分畫下句點。能透過棒球遇見這麼多人，才能成長至今，對所有人心懷感謝。」

當時他也談及未來：「今後也會以捕手的視角，持續學習，成為能貼近選手的指導者。同時也希望挑戰棒球以外的新事物，之後會再向大家報告。」

2024年離開養樂多後，西田明央開始投入日本各層級棒球體系，參與基層棒球教學與經驗傳承。新的一年他將加入兄弟教練團，球團表示，看重他兼具球員背景、捕手思維與高度策略視野，並能與情蒐團隊密切合作，新球季將專職擔任打擊策略教練，透過影像與數據分析，強化團隊整體打擊策略的規劃與執行力。

關鍵字： 中信兄弟西田明央打擊教練日籍教練棒球策略

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

悍將先發輪值再升級　美日韓職棒歷練威戈神加盟

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

不妙！NBA最強「小丑」倒下　金塊約基奇左膝重創退場

同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

同框三上悠亞被嗆滾一邊！隊長梓梓高EQ回應酸民、隊友領隊都喊讚

陳俊秀、朱育賢離隊後桃猿苦尋一壘　廖健富動刀明年最快9月復出

陳俊秀、朱育賢離隊後桃猿苦尋一壘　廖健富動刀明年最快9月復出

【女肉身佔位踢鐵板】駕駛不理會倒車入格：她真的以為我不敢

熱門新聞

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

CPB廈門海豚前中職3人出賽！曾品洋中繼登板　張喜凱喊最佳投手

樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

豪砍55分、差1分就能破哈登隊史紀錄　雷納德拒絕刷分背後原因曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

2松坂大輔解析山本由伸最大強項

3前中職雙將先發！廈門海豚熱身賽開胡

4樂天二軍「地獄換宿」換了！　媲美飯店等級

5中信兄弟迎來日職雙打擊教練助攻新球季

最新新聞

125歲楊竣翔告別職棒投入運動教室

2回首12年主席路　林鴻道願繼續瘋下去

3錢珮芸、蔡佩穎　台新慈善配對賽募款逾兩百萬

4中華奧會主席交接　蔡家福正式上任

5攻城獅守護神　德魯奪單周MVP

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

陳建州送台籃首戰專屬用球　林書豪退役雙職籃「獻禮」曝光

其實不想7號球衣被退休　林書豪親曝最大主因

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366