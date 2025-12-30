桃猿2月出征石垣島！年輕新血搭配女孩應援　沖繩轉機4天套裝開賣

運動雲

▲ 中職總冠軍樂天桃猿出征石垣島2026亞洲門戶交流賽2月正式開打 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

甫奪下2025年中華職棒年度總冠軍的樂天桃猿，確定將以衛冕軍身分跨海出征日本石垣島，參加2026年2月10日至11日登場的「亞洲門戶交流賽」，迎接新球季首場國際實戰，並再度與日職勁旅千葉羅德海洋交手，為新賽季揭開序幕。

「亞洲門戶交流賽」自2016年舉辦至今，已成為台日棒球交流的重要舞台。2026年賽事邁入第九屆，適逢樂天桃猿奪冠，本次交流賽更具象徵意義。桃猿將派出以年輕戰力為主的陣容出賽，在石垣島展現總冠軍氣勢，場邊也將有樂天女孩（Rakuten Girls）到場應援，延續台日棒球熱潮。

本屆交流賽同樣由易飛旅遊承辦，這也是易飛旅遊連續第四年參與賽事規劃。今年更首度與日本航空（JAL）集團旗下的日本越洋航空（JTA）合作，配合JTA預計於2026年開航的「台北－沖繩」定期航線，推出結合觀賽與旅遊的應援套裝行程。

易飛旅遊表示，行程將安排球迷搭乘JTA航班，經沖繩那霸轉往石垣島，規劃石垣島兩晚、那霸一晚的住宿配置，讓球迷在熱血應援之餘，也能兼顧旅遊與休息品質。行程設計主打「觀賽×旅遊」雙重體驗，盼吸引更多球迷隨隊出征。

本次「亞洲門戶交流賽」應援套裝行程為四天三夜，每人售價29,900元（含稅）起，內容包含兩場交流賽門票，並保留樂天桃猿應援熱區席位。此外，行程也安排專屬應援晚宴，讓球迷有機會與球員及樂天女孩近距離互動，並提供多項限定紀念贈品。

易飛旅遊指出，套裝行程將於2026年1月6日（二）上午10點於官網正式開賣。由於歷屆交流賽名額皆快速售罄，加上本屆樂天桃猿以總冠軍身分出征，預期將再度掀起球迷搶購熱潮。

