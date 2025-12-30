韓職年底搞定40名洋將！最貴洋投200萬美元　王彥程亞援最低

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職洋將在年底前全數到位，除了30名一般洋將之外，加上明年起正式實施的10名「亞洲配額」球員，2026年球季將共有40名外籍戰力活躍於KBO賽場。一般洋將平均年薪約為116萬美元，其中最高薪為起亞虎王牌投手奈爾（James Nall），合約總值達200萬美元。此外，亞援新制上路上限20萬美元，王彥程合約總額10萬美元為最低。

斗山熊隊於29日宣布簽下新洋砲卡麥隆（Daz Cameron），也象徵聯盟最後一個外籍球員名額正式填滿。斗山與卡麥隆簽下總額100萬美元的合約。這位美籍外野手擁有5個大聯盟賽季經驗，2025年在3A繳出18轟、OPS 0.954的成績，長打火力備受肯定。

同日，SSG登陸者也完成與原有洋投懷特（Mitch White）及洋砲艾瑞迪亞（Guillermo Heredia）的續約，成功保留主力戰力。至此，10支球隊30名一般洋將中已有14人續留原隊，若再加上韓華的佩拉薩（Yonathan Perlaza）、斗山的弗雷克森（Chris Flexen）等回鍋球員，超過半數皆為具備聯盟經驗的即戰力。新簽14人，各隊皆至少擁有1名新簽洋將，其中KT巫師沒有續約人選，3名一般洋將全數為新面孔。

整體來看，2026年KBO一般洋將（不含亞洲配額）平均年薪約為116萬美元，顯示各隊在外籍戰力投資上仍維持中高水準。其中洋投平均薪資約113.5萬美元，洋砲平均薪資約121.5萬美元，野手略高於投手。

本季最大變革莫過於亞洲配額制度正式上路。10支球隊各配置1名亞洲配額球員，且全數完成補強，其中共有7名日籍投手加盟KBO，包括SSG登陸者的武田翔太。LG雙子選擇澳洲左投威爾斯（Lachlan Wells），韓華鷹則網羅台灣左投王彥程。至於起亞虎，則成為唯一以亞洲配額補進野手的球隊，簽下澳洲內野手戴爾（Jarryd Dale），策略相當鮮明。合約總額方面，王彥程合約總額10萬美元最低，達上限20萬美元者則有3人。

若將亞洲配額一併納入計算，LG雙子洋將總投入達450萬美元居聯盟之冠，三星獅（448萬美元）與起亞虎（435萬美元）緊追在後，Kiwoom英雄則以284萬美元成為全聯盟最低。