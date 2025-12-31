運動雲

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

文／體育中心

2025年，台灣棒球寫下多個值得被記住的時刻。從年初中華隊在大巨蛋驚險搶下經典賽門票，帶動全台觀賽熱潮；到職棒進場人數創高、選秀與自由市場牽動戰力版圖；再到基層棒球在威廉波特重返世界之巔、多位傳奇球星告別舞台，以及旅外浪潮邁入新階段。《ETtoday運動雲》整理2025年台灣棒球十大事件，帶你一次回顧這個充滿話題與歷史意義的國球之年。

2025年台灣棒球十大事件：

1. WBC資格賽突圍，台灣隊在大巨蛋搶下經典賽門票

中華隊今年2月在台北大巨蛋出戰經典賽資格賽，帶著世界12強奪冠氣勢卻意外在首戰以5比12慘敗西班牙，預賽3戰僅拿1勝，一度瀕臨淘汰。隨後在關鍵「生死戰」中，中華隊投手群成功穩住戰線，打線把握對手失誤，以6比3擊退西班牙，驚險搶下2026年經典賽正賽門票。
取得晉級資格後，中華隊預計於明年1月15日展開集訓，並在預賽分組中與澳洲、日本、捷克與南韓同組，目標前進8強舞台。

▲▼ 2025中職明星賽，台北大巨蛋再度湧入滿場四萬名球迷進場。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職單場最高進場人數達40,000人，最低為4,019人，整體觀賽熱度明顯攀升，累計進場人數較去年大幅增加近百萬人，可以說今年是中職氣氛最熱的一年。（圖／記者李毓康攝）

2.「大巨蛋效應」爆發，年度進場人數衝破370萬

隨著國際賽取得佳績、大巨蛋賽事常態化，2025年全年大巨蛋賽事平均觀賽人數突破2萬大關，並帶動全台各球場熱潮。其中4月25日，味全龍與中信兄弟在台北大巨蛋進行3連戰首戰，單場進場觀眾達13,567人，也讓中華職棒大巨蛋累計觀眾人數正式突破100萬人里程碑，寫下歷史性一刻。

本季中職累計觀眾人數達3,734,429人，平均每場進場人數為10,373人，較聯盟35年平均的7,684人，成長幅度約34.99%。單場最高進場人數達40,000人，最低為4,019人，整體觀賽熱度明顯攀升，累計進場人數較去年大幅增加近百萬人，可以說今年是中職氣氛最熱的一年。

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

3. 選秀狀元韋宏亮，台鋼雄鷹首位「投手狀元」

2025年中華職棒新人選秀會共179人參加、49人獲指名，被視為近年變數最高的一屆。台鋼雄鷹握有狀元籤，隊史首度以第一指名選進投手韋宏亮，展現補強投手戰力的決心；探花順位則由味全龍選進具大聯盟資歷的旅外投手黃暐傑，成為本屆最大話題。

其餘首輪指名同樣各具看點，富邦悍將榜眼選進張育豪、樂天桃猿指名高卒左投鍾亦恩、統一7-ELEVEn獅挑中二刀流好手曾偉喆，而中信兄弟則鎖定全能型野手蔡琞傑。

4. 睽違29年的感動！台灣小將威廉波特少棒封王

臺北市東園國小8月代表台灣出征威廉波特世界少棒錦標賽，在冠軍戰以7比0完封美國組冠軍隊，奪下台灣自2003年重返威廉波特後的首座世界冠軍，也是相隔29年再度捧回世界冠軍錦旗。

東園國小從國內選拔、亞太區資格賽一路過關斬將，世界賽期間接連擊敗多支強敵，並在冠軍戰展現投手群強大壓制力，寫下本屆第4場完封勝。這座冠軍同時是台灣世界少棒聯盟接手會務以來的首冠，意義非凡，為台灣基層棒球留下重要歷史一頁。

5. 紀律紅線！季中爆發手遊涉賭爭議

在繁華的賽季背後，紀律警鐘再次敲響。8月間爆發球員涉及非法賭博電玩的爭議，包括台鋼雄鷹郭俞延在內共3名球員遭聯盟嚴厲處分並釋出。這起事件提醒，職棒環境的純淨需要全體從業人員共同守護。

▲▼東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲▼ 。（圖／記者王真魚攝）

▲林哲瑄、林智勝、與胡金龍相繼引退 。（圖／ETtoday資料照）。

6. 一個時代的終點！傳奇球星相繼引退

2025年是球迷眼淚最多的一年，橫跨世代的球星相繼掛靴：

林智勝（味全龍）：引退系列賽最終戰敲出生涯第305轟，並以超過20年職棒生涯與多項歷史紀錄寫下「大師兄障礙」。
林哲瑄（富邦悍將）：以頂級外野守備與關鍵戰役表現深植人心，最終因傷勢選擇急流勇退。
胡金龍（統一獅）：旅美先驅以41歲之姿完成最後一舞，引退賽後仍續戰季後賽，為職棒生涯畫下完整句點。

7. 樂天「下剋上」奪冠後接連「荒謬操作」

樂天桃猿於2025年台灣大賽完成「下剋上」封王，奪下接手後首冠，卻在賽後迅速陷入連環爭議，從封王遊行氣氛異常、冠軍教頭古久保健二無預警下台，到未能在競逐中留下本土王牌黃子鵬。

整季累積的食安與二軍環境問題全面浮上檯面，首冠的喜悅逐漸被場外爭議所掩蓋。面對輿論與母企業壓力，樂天集團啟動高層人事調整並承諾改善制度，但能否重建信任，仍待後續驗證。

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）、

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

8. 戰力版圖大震盪：台鋼大手筆攬才，江少慶轉投獅隊

季末FA市場與保護名單掀起巨浪，台鋼雄鷹成為最大贏家，不僅成功延攬行使FA的樂天奪冠功臣「老虎」黃子鵬，更同步納入味全龍明星左投王維中，南台灣雄鷹戰力瞬間升級。此外，富邦悍將強投江少慶意外未入保護名單並轉投統一獅，引發各界對球團布局的激烈討論。

9. 悍將真的不一樣了！林威助升任執行副領隊領軍改革

富邦悍將在2025年創下隊史最差戰績、勝率僅0.383後，於季後啟動大規模改革，由林威助升任執行副領隊全面掌管棒球事務，確立「林威助管場內、陳昭如管場外」的新管理架構，並由後藤光尊接任一軍總教練。人事調整後，球團迅速展開補強行動，包括引進多名日籍教練、簽下首位自由球員林岱安、啟動海外訓練計畫並提前留住洋將，展現重建決心。
儘管奪冠仍非短期目標，但在長年多頭馬車問題後，這波權責明確、節奏果斷的改革，被視為悍將近年最具方向性的一次調整，也讓球迷對2026年、球團邁入第10年的新賽季重新燃起期待。

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,富邦悍將副領隊兼農場主管林威助。（圖／記者李毓康攝）

▲林威助。（圖／記者李毓康攝）

10. 大旅日時代！徐若熙、林安可轉戰日職

2025年末，台灣棒球迎來「大旅日時代」，味全龍王牌投手徐若熙與統一獅強打林安可雙雙轉戰日職，寫下台灣旅外史新頁。徐若熙以最高可達1,500萬美元（約新台幣4.72億元）的合約加盟福岡軟銀鷹，憑藉火球實力與成熟度被視為即戰力先發；林安可則以長打火力獲埼玉西武獅青睞，成為補強左打重砲的重要拼圖。

兩位頂尖戰力同時獲得日職球團肯定，不僅是個人生涯突破，也顯示台灣棒球的整體實力正被國際逐步認可。

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職2025年度回顧WBC資格賽威廉波特少棒林威助林哲瑄林智勝江少慶林岱安黃子鵬王維中

