2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）



文／體育中心

2025年，台灣棒球寫下多個值得被記住的時刻。從年初中華隊在大巨蛋驚險搶下經典賽門票，帶動全台觀賽熱潮；到職棒進場人數創高、選秀與自由市場牽動戰力版圖；再到基層棒球在威廉波特重返世界之巔、多位傳奇球星告別舞台，以及旅外浪潮邁入新階段。《ETtoday運動雲》整理2025年台灣棒球十大事件，帶你一次回顧這個充滿話題與歷史意義的國球之年。

2025年台灣棒球十大事件：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. WBC資格賽突圍，台灣隊在大巨蛋搶下經典賽門票

中華隊今年2月在台北大巨蛋出戰經典賽資格賽，帶著世界12強奪冠氣勢卻意外在首戰以5比12慘敗西班牙，預賽3戰僅拿1勝，一度瀕臨淘汰。隨後在關鍵「生死戰」中，中華隊投手群成功穩住戰線，打線把握對手失誤，以6比3擊退西班牙，驚險搶下2026年經典賽正賽門票。

取得晉級資格後，中華隊預計於明年1月15日展開集訓，並在預賽分組中與澳洲、日本、捷克與南韓同組，目標前進8強舞台。

▲2025中職單場最高進場人數達40,000人，最低為4,019人，整體觀賽熱度明顯攀升，累計進場人數較去年大幅增加近百萬人，可以說今年是中職氣氛最熱的一年。（圖／記者李毓康攝）

2.「大巨蛋效應」爆發，年度進場人數衝破370萬

隨著國際賽取得佳績、大巨蛋賽事常態化，2025年全年大巨蛋賽事平均觀賽人數突破2萬大關，並帶動全台各球場熱潮。其中4月25日，味全龍與中信兄弟在台北大巨蛋進行3連戰首戰，單場進場觀眾達13,567人，也讓中華職棒大巨蛋累計觀眾人數正式突破100萬人里程碑，寫下歷史性一刻。

本季中職累計觀眾人數達3,734,429人，平均每場進場人數為10,373人，較聯盟35年平均的7,684人，成長幅度約34.99%。單場最高進場人數達40,000人，最低為4,019人，整體觀賽熱度明顯攀升，累計進場人數較去年大幅增加近百萬人，可以說今年是中職氣氛最熱的一年。





▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮。（圖／記者李毓康攝）

3. 選秀狀元韋宏亮，台鋼雄鷹首位「投手狀元」

2025年中華職棒新人選秀會共179人參加、49人獲指名，被視為近年變數最高的一屆。台鋼雄鷹握有狀元籤，隊史首度以第一指名選進投手韋宏亮，展現補強投手戰力的決心；探花順位則由味全龍選進具大聯盟資歷的旅外投手黃暐傑，成為本屆最大話題。

其餘首輪指名同樣各具看點，富邦悍將榜眼選進張育豪、樂天桃猿指名高卒左投鍾亦恩、統一7-ELEVEn獅挑中二刀流好手曾偉喆，而中信兄弟則鎖定全能型野手蔡琞傑。

4. 睽違29年的感動！台灣小將威廉波特少棒封王

臺北市東園國小8月代表台灣出征威廉波特世界少棒錦標賽，在冠軍戰以7比0完封美國組冠軍隊，奪下台灣自2003年重返威廉波特後的首座世界冠軍，也是相隔29年再度捧回世界冠軍錦旗。

東園國小從國內選拔、亞太區資格賽一路過關斬將，世界賽期間接連擊敗多支強敵，並在冠軍戰展現投手群強大壓制力，寫下本屆第4場完封勝。這座冠軍同時是台灣世界少棒聯盟接手會務以來的首冠，意義非凡，為台灣基層棒球留下重要歷史一頁。

5. 紀律紅線！季中爆發手遊涉賭爭議

在繁華的賽季背後，紀律警鐘再次敲響。8月間爆發球員涉及非法賭博電玩的爭議，包括台鋼雄鷹郭俞延在內共3名球員遭聯盟嚴厲處分並釋出。這起事件提醒，職棒環境的純淨需要全體從業人員共同守護。





▲東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲林哲瑄、林智勝、與胡金龍相繼引退 。（圖／ETtoday資料照）。

6. 一個時代的終點！傳奇球星相繼引退

2025年是球迷眼淚最多的一年，橫跨世代的球星相繼掛靴：

・林智勝（味全龍）：引退系列賽最終戰敲出生涯第305轟，並以超過20年職棒生涯與多項歷史紀錄寫下「大師兄障礙」。

・林哲瑄（富邦悍將）：以頂級外野守備與關鍵戰役表現深植人心，最終因傷勢選擇急流勇退。

・胡金龍（統一獅）：旅美先驅以41歲之姿完成最後一舞，引退賽後仍續戰季後賽，為職棒生涯畫下完整句點。

7. 樂天「下剋上」奪冠後接連「荒謬操作」

樂天桃猿於2025年台灣大賽完成「下剋上」封王，奪下接手後首冠，卻在賽後迅速陷入連環爭議，從封王遊行氣氛異常、冠軍教頭古久保健二無預警下台，到未能在競逐中留下本土王牌黃子鵬。

整季累積的食安與二軍環境問題全面浮上檯面，首冠的喜悅逐漸被場外爭議所掩蓋。面對輿論與母企業壓力，樂天集團啟動高層人事調整並承諾改善制度，但能否重建信任，仍待後續驗證。

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

8. 戰力版圖大震盪：台鋼大手筆攬才，江少慶轉投獅隊

季末FA市場與保護名單掀起巨浪，台鋼雄鷹成為最大贏家，不僅成功延攬行使FA的樂天奪冠功臣「老虎」黃子鵬，更同步納入味全龍明星左投王維中，南台灣雄鷹戰力瞬間升級。此外，富邦悍將強投江少慶意外未入保護名單並轉投統一獅，引發各界對球團布局的激烈討論。

9. 悍將真的不一樣了！林威助升任執行副領隊領軍改革

富邦悍將在2025年創下隊史最差戰績、勝率僅0.383後，於季後啟動大規模改革，由林威助升任執行副領隊全面掌管棒球事務，確立「林威助管場內、陳昭如管場外」的新管理架構，並由後藤光尊接任一軍總教練。人事調整後，球團迅速展開補強行動，包括引進多名日籍教練、簽下首位自由球員林岱安、啟動海外訓練計畫並提前留住洋將，展現重建決心。

儘管奪冠仍非短期目標，但在長年多頭馬車問題後，這波權責明確、節奏果斷的改革，被視為悍將近年最具方向性的一次調整，也讓球迷對2026年、球團邁入第10年的新賽季重新燃起期待。

▲林威助。（圖／記者李毓康攝）

10. 大旅日時代！徐若熙、林安可轉戰日職

2025年末，台灣棒球迎來「大旅日時代」，味全龍王牌投手徐若熙與統一獅強打林安可雙雙轉戰日職，寫下台灣旅外史新頁。徐若熙以最高可達1,500萬美元（約新台幣4.72億元）的合約加盟福岡軟銀鷹，憑藉火球實力與成熟度被視為即戰力先發；林安可則以長打火力獲埼玉西武獅青睞，成為補強左打重砲的重要拼圖。

兩位頂尖戰力同時獲得日職球團肯定，不僅是個人生涯突破，也顯示台灣棒球的整體實力正被國際逐步認可。





▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹。（圖／記者林敬旻攝）