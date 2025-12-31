12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

▲世界12強棒球賽，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）正式宣布，2027年世界十二強棒球錦標賽資格賽首站，將於2026年11月26日至29日在中國廣東省中山市舉行，這也將是十二強賽事史上首度設立「兩次資格賽」的重要里程碑。

隨著2027年十二強賽參賽隊伍從12隊擴增至16隊，WBSC規劃新增資格賽制度。首場資格賽確定由中山承辦，屆時將有4支球隊角逐2張晉級2027年十二強小組賽的門票。至於第二站資格賽的主辦城市與比賽日期，WBSC表示將於適當時機另行公布。

本次賽事將在中山國際棒壘球中心舉行。該場館為先進的綜合型運動設施，過去曾成功承辦2025年全運會，具備舉辦高規格國際賽事的豐富經驗。中山也被視為「中國棒球之父」梁扶初的出生地，具有深厚的棒球歷史意義，WBSC選擇此地舉辦資格賽，別具意義。

依據賽制規劃，2025年底WBSC男子棒球世界排名前12名的國家隊，將可直接晉級2027年世界十二強小組賽；而排名第13至18名的球隊，外加2支外卡隊伍，則需透過兩站資格賽，爭取剩下的4個名額。擴增後的制度，將帶來更高強度的競爭，同時提升全球參與度。

回顧上一屆十二強賽，2024年11月登場的賽事最終由世界排名第2的中華隊在冠軍戰擊敗世界第1的日本，奪下隊史首座十二強冠軍，掀起亞洲棒球熱潮，也讓外界對2027年賽事更加期待。

▲12強賽變16隊賽事規劃。（圖／WBSC官網）