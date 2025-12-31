運動雲

去年隨道奇拿冠軍戒！　38歲耶茲「再拚一把！」1年約轉戰天使

▲耶茲（Kirby Yates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶茲（Kirby Yates）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據《MLB Network》知名記者海曼（Jon Heyman）報導，洛杉磯天使與38歲右投後援耶茲（Kirby Yates）達成協議，簽下一紙1年、總值500萬美元的合約。

耶茲成為天使本季休賽期最新一位資深牛棚補強；天使先前已在12月16日與羅曼諾（Jordan Romano）、波梅蘭茲（Drew Pomeranz）分別簽下1年合約，顯示球團積極強化後援投手群，耶茲同樣被視為「反彈型」投手，儘管上季表現起伏，但其生涯累積的實績與數據，仍具一定期待值。

2025年賽季對耶茲而言可說是苦樂參半；他與道奇簽下1年1200萬美元合約後，整季3度進出傷兵名單，例行賽防禦率5.23，且未能在季後賽登板。不過，隨隊仍成功奪下世界大賽冠軍戒指，成為其生涯的重要一頁。

從進階數據來看，耶茲依然保有競爭力，包括35.3%的揮空率與29.1%的三振率，都為他在2026年、即將邁入39歲球季帶來希望；只是他上季在41.1局中被敲出9支全壘打，如何降低被長打率，將是能否重返巔峰的關鍵。

事實上，耶茲距離巔峰並不遙遠。2024年效力德州遊騎兵時，他入選美聯全明星賽，並在61.2局中繳出1.17防禦率、85次三振與33次救援成功的亮眼成績，而那僅是他第二個完整復出、擺脫TJ手術後的賽季。

此番加盟天使，也讓耶茲與投手教練麥達克斯（Mike Maddux）再度合作。麥達克斯在過去3季擔任遊騎兵投手教練後，本季加入天使教練團，雙方的熟悉度被視為正面因素。

目前耶茲生涯累積98次救援成功，若能找回最佳狀態，仍有機會再次競逐終結者角色；天使在詹森（Kenley Jansen）以自由球員身分離隊後，尚未確立固定守護神，隊內包含喬伊斯（Ben Joyce）、史蒂芬森（Robert Stephenson）都是人選，而羅曼諾同樣具備113次生涯救援成功的資歷。

