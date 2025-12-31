羅薩里奧續披條紋軍！　洋基1年約留人補上右打缺口

▲羅薩里奧（Amed Rosario）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基31日正式宣布，羅薩里奧（Amed Rosario）以一年合約回鍋條紋軍，補上球隊急需的右打平衡；這筆簽約其實早在12月13日就已達成共識，據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，羅薩里奧新球季年薪為250萬美元。

羅薩里奧上季交易大限前由國民轉戰洋基，並在短短半季間交出超乎預期的成績單。當洋基在9月底已提前鎖定季後賽席位時，羅薩里奧曾在球隊休息室回顧自己披上條紋衣的這段時光，直言感受非常正面，且他在休息區的存在感同樣強烈，與年輕外野手多明格斯（Jasson Domínguez）成為「La Esquina Caliente（最帶動氣氛的兩位）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅薩里奧當時受訪說道：「就像我們在做Podcast一樣，」並透露兩人在休息區的互動非常熱絡，「我們什麼都聊，聊人生、聊各種事情；我們也會關注比賽，我們希望能為隊友帶來最好的能量。」

他也提到對戰洋基時的特殊感受，強調自己總會提醒隊友：「我總是跟隊友說：我知道站在對面打洋基是什麼感覺，當你對洋基敲出關鍵一擊時，那會更重要。」

在場上表現方面，30歲的羅薩里奧去年在加盟洋基後出賽16場，繳出打擊率0.303（33打數10安打），敲出3支二壘安打、1支全壘打並貢獻5分打點；他是在7月26日從華盛頓國民被交易到紐約，洋基付出的籌碼為右投比特（Clayton Beeter）與外野手馬丁尼茲（Browm Martinez）。

若合併他在國民與洋基的成績，羅薩里奧上季共出賽63場，合計打出0.276／0.309／0.436，共181打數50安打，包含6支全壘打與23分打點；其中面對左投時打擊率達到0.302（116打數35安打），正是洋基相當看重的右打對位能力，守備方面，他也能勝任多個位置，去年曾出現在三壘、二壘、右外野與游擊，具備高度機動性。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在本月稍早冬季會議於奧蘭多結束前，也再度點出球隊最大課題之一就是右打不足，坦言必須為總教練布恩（Aaron Boone）準備更好的對位選擇。

凱許曼當時表示：「我絕對想要讓布恩有一些真正可以做選擇的球員，這樣當我們面對左投先發時，他才能做對位，因為很明顯我們整體太偏左打了，這目前是一個弱點，」並補充：「聯盟裡能取得的右打其實不多。」

值得一提的是，除了規則五選秀從紅雀挑走右投溫奎斯特（Cade Winquest）外，洋基本季休賽季在大聯盟層級新增的球員多為原本就在2025名單上的人選；羅薩里奧回鍋後，與左投希爾（Tim Hill）、外野手葛里沙姆（Trent Grisham）、左投亞布洛（Ryan Yarbrough），以及右投布萊克本（Paul Blackburn）同列此類補強。

此外卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）與施密特（Clarke Schmidt）也已完成合約協議，避免進入薪資仲裁。

回顧9月那次訪談，羅薩里奧曾提到自己對洋基更衣室文化印象深刻，這段話如今看來也像是他對回歸的伏筆；他說：「我的隊友每天都帶來能量，」並稱讚球隊氛圍：「他們非常正向，他們總是想要學習，而我也從他們身上學到很多新的東西。」