運動雲

>

羅薩里奧續披條紋軍！　洋基1年約留人補上右打缺口

▲羅薩里奧（Amed Rosario）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅薩里奧（Amed Rosario）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基31日正式宣布，羅薩里奧（Amed Rosario）以一年合約回鍋條紋軍，補上球隊急需的右打平衡；這筆簽約其實早在12月13日就已達成共識，據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，羅薩里奧新球季年薪為250萬美元。

羅薩里奧上季交易大限前由國民轉戰洋基，並在短短半季間交出超乎預期的成績單。當洋基在9月底已提前鎖定季後賽席位時，羅薩里奧曾在球隊休息室回顧自己披上條紋衣的這段時光，直言感受非常正面，且他在休息區的存在感同樣強烈，與年輕外野手多明格斯（Jasson Domínguez）成為「La Esquina Caliente（最帶動氣氛的兩位）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅薩里奧當時受訪說道：「就像我們在做Podcast一樣，」並透露兩人在休息區的互動非常熱絡，「我們什麼都聊，聊人生、聊各種事情；我們也會關注比賽，我們希望能為隊友帶來最好的能量。」

他也提到對戰洋基時的特殊感受，強調自己總會提醒隊友：「我總是跟隊友說：我知道站在對面打洋基是什麼感覺，當你對洋基敲出關鍵一擊時，那會更重要。」

在場上表現方面，30歲的羅薩里奧去年在加盟洋基後出賽16場，繳出打擊率0.303（33打數10安打），敲出3支二壘安打、1支全壘打並貢獻5分打點；他是在7月26日從華盛頓國民被交易到紐約，洋基付出的籌碼為右投比特（Clayton Beeter）與外野手馬丁尼茲（Browm Martinez）。

若合併他在國民與洋基的成績，羅薩里奧上季共出賽63場，合計打出0.276／0.309／0.436，共181打數50安打，包含6支全壘打與23分打點；其中面對左投時打擊率達到0.302（116打數35安打），正是洋基相當看重的右打對位能力，守備方面，他也能勝任多個位置，去年曾出現在三壘、二壘、右外野與游擊，具備高度機動性。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在本月稍早冬季會議於奧蘭多結束前，也再度點出球隊最大課題之一就是右打不足，坦言必須為總教練布恩（Aaron Boone）準備更好的對位選擇。

凱許曼當時表示：「我絕對想要讓布恩有一些真正可以做選擇的球員，這樣當我們面對左投先發時，他才能做對位，因為很明顯我們整體太偏左打了，這目前是一個弱點，」並補充：「聯盟裡能取得的右打其實不多。」

值得一提的是，除了規則五選秀從紅雀挑走右投溫奎斯特（Cade Winquest）外，洋基本季休賽季在大聯盟層級新增的球員多為原本就在2025名單上的人選；羅薩里奧回鍋後，與左投希爾（Tim Hill）、外野手葛里沙姆（Trent Grisham）、左投亞布洛（Ryan Yarbrough），以及右投布萊克本（Paul Blackburn）同列此類補強。

此外卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）與施密特（Clarke Schmidt）也已完成合約協議，避免進入薪資仲裁。

回顧9月那次訪談，羅薩里奧曾提到自己對洋基更衣室文化印象深刻，這段話如今看來也像是他對回歸的伏筆；他說：「我的隊友每天都帶來能量，」並稱讚球隊氛圍：「他們非常正向，他們總是想要學習，而我也從他們身上學到很多新的東西。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

熱門新聞

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

2味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

32026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

4前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

5林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

最新新聞

1羅薩里奧續披條紋軍！

2雙戈出擊！悍將再洋基3A愛力戈

338歲耶茲「再拚一把！」1年約轉戰天使

4約基奇傷勢曝光！要休4週、爭MVP資格恐不保

512強變16隊！資格賽首站中國開打

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366