2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

▲WBC中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲WBC中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，隨著道奇世界大賽奪冠話題告一段落，國際棒壇焦點也逐漸轉向這項國家隊賽事；美國博彩平台DraftKings Sportsbook日前公布最新奪冠賠率，美國隊以2.6倍成為目前最大熱門，上屆冠軍日本則以3.9倍緊追在後，而中華隊則排名倒數第5（81倍）被列為挑戰者之一。

從賠率來看，美國與日本仍是奪冠主軸；回顧上屆經典賽冠軍戰，日本以3比2擊敗美國，最後一個打席由大谷翔平對決楚奧特（Mike Trout），成功三振對手，成為經典賽史上最具代表性的畫面之一，也讓日本拿下隊史第3冠。

目前日、美兩隊完整名單尚未完全定案，日本棒球代表隊總教練井端弘和26日先公布8名選手，分別為：道奇大谷翔平、教士松井裕樹、天使菊池雄星、火腿伊藤大海、巨人大勢、羅德種市篤睴、西武平良海馬、阪神石井大智。

美國隊方面，包含賈吉（Aaron Judge）、火球新星史肯斯（Paul Skenes）、水手捕手羅利（Cal Raleigh）等大聯盟巨星早已表態有意參賽，星度破表。

▲ 美國隊陣容星光熠熠，圖中左起為費城費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper），以及擔任美國隊長的洋基球星賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

在本次賠率中，中華隊81倍與澳洲、以色列同列，屬於非熱門且不被看好隊伍；回顧上屆經典賽，中華隊雖在分組賽陷入激烈競爭，但整體表現仍展現年輕戰力與投手深度，近年在國際賽累積經驗後，整體實力持續提升。

隨著中職戰力成熟，加上旅外球員逐年增加，2026年中華隊的目標，勢必不僅止於分組突圍，衝擊8強甚至創造驚奇，將是外界關注焦點。

2026WBC奪冠賠率

美國2.60
日本3.90
多明尼加5.25
波多黎各10.0
委內瑞拉15.0
墨西哥19.0
南韓26.0
荷蘭31.0
義大利41.0
古巴41.0
加拿大41.0
哥倫比亞41.0
巴拿馬61.0
以色列、澳洲、台灣81.0
英國、捷克、尼加拉瓜、巴西101

關鍵字： 世界棒球經典賽棒球日本中華隊

