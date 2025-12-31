道奇輪值重要藍圖 佐佐木朗希2026年被看好有嶄新突破

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

佐佐木朗希在加盟大聯盟前就備受矚目；約一年前，《FanGraphs》曾預測他在新秀球季可出賽23場，繳出10勝6敗、防禦率3.30的成績，並投出139局，三振率高達11.61，顯示外界對其「怪物級」球威寄予厚望。

但實際開季後，佐佐木的適應過程並不順遂，他在東京巨蛋完成大聯盟初登板，主投3局送出3次三振、僅被敲1支安打，卻投出5次四壞球，控球不穩導致失1分退場；5月終於拿下生涯首勝後，卻因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，直到9月才以中繼身分回歸，整季共出賽10場，戰績1勝1敗、防禦率4.46，整體表現與日職時期仍有落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，佐佐木在季後賽期間曾以後援角色登板並繳出穩定表現，也讓外界看見他調整後的潛力；對此《Steamer》最新預測指出，佐佐木在2026年賽季可望先發輪值站穩腳步，預估成績為8勝8敗、防禦率4.21，投球局數約135局。

雖然整體數據較初登大聯盟前的預測略為保守，但仍顯示模型對他長期發展的高度期待；能否在道奇體系中重新找回節奏，於洛杉磯投手丘上再度投出超過100英里的火球，佐佐木朗希的2026賽季，無疑值得持續關注。