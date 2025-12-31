運動雲

>

A-Rod點名沃爾普批洋基進攻與用人思維　MLB退役名將回擊語氣不妥

▲Anthony Volpe。（圖／達志影像／美聯社）

▲Anthony Volpe。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）日前在節目上批評球隊整體進攻策略，並以游擊手沃爾普（Anthony Volpe）作為例子，認為洋基在2025年的用人與進攻思維存在盲點；不過這番言論也引發退役球員反彈，前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）與前外野手皮拉（Kevin Pillar）在節目《Foul Territory》中公開回擊，直言A-Rod的評論語氣不妥，甚至形容「有點弱」。

在最新一集《Foul Territory》中，克拉茲對羅德里奎茲的說法頗不以為然，並指出A-Rod並未真正與沃爾普共事或下場協助，卻直接評論選手的調整與缺失，並不公平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「A-Rod 這樣說，卻連一天都沒有跟他一起待在打擊練習籠裡，我覺得這有點弱，」克拉茲說，「我覺得這是一個很弱的評論，因為你希望他減少三振，他從167次、156次降到150次，你希望他再少50次三振嗎？看看整個聯盟，誰做得到？沒有人做得到。」

克拉茲也強調，沃爾普其實正在做漸進式修正，只是外界期待的改變往往被高估；「對我來說，他正在做一些小幅度、循序漸進的改變，只是還沒有到某些人，也許像A-Rod這樣的球員，認為應該要達到的程度，要在打擊區自然改變產出，並不像有些人想的那麼容易。」

▲Alex Rodriguez。（圖／達志影像／美聯社）

▲Alex Rodriguez。（圖／達志影像／美聯社）

沃爾普在2025年的表現並不理想，可能也逐漸接近洋基耐心的臨界點；儘管球團仍高度看好他，但他在2025年繳出打擊三圍.212／.272／.391，全季敲出19轟、72打點，且例行賽期間曾多次出現守備失誤高居聯盟前段的情況，洋基夏季陷入掙扎時他也成為外界批評焦點。

前外野手皮拉則以更強烈口吻批評羅德里奎茲，認為若A-Rod真的相信自己能協助沃爾普，那就該私下伸出援手，而不是透過媒體或節目公開指責，這樣反而會傷害年輕球員；「他正處在生涯的轉捩點，也許稍微離開一下，他就能修正這些問題。」

「但是像A-Rod這樣的人，如果他可以打電話給沃爾普，然後跟他一起訓練，如果他相信自己能幫上忙，人們一直都是這麼做的。」

皮拉更直言，羅德里奎茲本可以成為沃爾普的支援者，卻選擇公開抨擊，可能讓他未來不願接他的電話，「A-Rod本來可以幫助沃爾普，但他反而選擇有點公開的對他噴屎，如果我是Anthony Volpe，我不知道我還會不會接起那通電話。」

但客觀來說，羅德里奎茲最初的重點其實並非要責怪沃爾普本人，而是批評洋基球團的用人與戰術思維；A-Rod在評論時也先肯定沃爾普的人格特質，強調他是球團喜愛的「非常出色的年輕人」，並認為球隊在他狀態不佳時仍持續讓他每天上場，正是洋基2025年「做錯的事」之一。

沃爾普2025低潮一大部份與肩傷有關，對此A-Rod不可能「現身指導」其如何處理撕裂盂唇，因此兩名前球員對A-Rod批評語氣的反彈，可能也部分忽略了羅德里奎茲真正想指向的問題核心。

羅德里奎茲真正想傳達的是：洋基隊沒有採取「贏球所需要的做法」，批評的是球隊與組織層級，而不是要把問題全部推到沃爾普身上。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD

熱門新聞

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

32026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

4味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

512強變16隊！資格賽首站中國開打

最新新聞

1樂天桃猿8年總額1.8億破隊史最大約

2響尾蛇交易二壘砲馬提？

3東超曾轟21分卻難敵PLG考核！勇士節約柏萊特

4桃猿準備官宣隊史最大約

5中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366