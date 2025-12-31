A-Rod點名沃爾普批洋基進攻與用人思維　MLB退役名將回擊語氣不妥

▲Anthony Volpe。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）日前在節目上批評球隊整體進攻策略，並以游擊手沃爾普（Anthony Volpe）作為例子，認為洋基在2025年的用人與進攻思維存在盲點；不過這番言論也引發退役球員反彈，前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）與前外野手皮拉（Kevin Pillar）在節目《Foul Territory》中公開回擊，直言A-Rod的評論語氣不妥，甚至形容「有點弱」。

在最新一集《Foul Territory》中，克拉茲對羅德里奎茲的說法頗不以為然，並指出A-Rod並未真正與沃爾普共事或下場協助，卻直接評論選手的調整與缺失，並不公平。

「A-Rod 這樣說，卻連一天都沒有跟他一起待在打擊練習籠裡，我覺得這有點弱，」克拉茲說，「我覺得這是一個很弱的評論，因為你希望他減少三振，他從167次、156次降到150次，你希望他再少50次三振嗎？看看整個聯盟，誰做得到？沒有人做得到。」

克拉茲也強調，沃爾普其實正在做漸進式修正，只是外界期待的改變往往被高估；「對我來說，他正在做一些小幅度、循序漸進的改變，只是還沒有到某些人，也許像A-Rod這樣的球員，認為應該要達到的程度，要在打擊區自然改變產出，並不像有些人想的那麼容易。」

▲Alex Rodriguez。（圖／達志影像／美聯社）



沃爾普在2025年的表現並不理想，可能也逐漸接近洋基耐心的臨界點；儘管球團仍高度看好他，但他在2025年繳出打擊三圍.212／.272／.391，全季敲出19轟、72打點，且例行賽期間曾多次出現守備失誤高居聯盟前段的情況，洋基夏季陷入掙扎時他也成為外界批評焦點。

前外野手皮拉則以更強烈口吻批評羅德里奎茲，認為若A-Rod真的相信自己能協助沃爾普，那就該私下伸出援手，而不是透過媒體或節目公開指責，這樣反而會傷害年輕球員；「他正處在生涯的轉捩點，也許稍微離開一下，他就能修正這些問題。」

「但是像A-Rod這樣的人，如果他可以打電話給沃爾普，然後跟他一起訓練，如果他相信自己能幫上忙，人們一直都是這麼做的。」

皮拉更直言，羅德里奎茲本可以成為沃爾普的支援者，卻選擇公開抨擊，可能讓他未來不願接他的電話，「A-Rod本來可以幫助沃爾普，但他反而選擇有點公開的對他噴屎，如果我是Anthony Volpe，我不知道我還會不會接起那通電話。」

但客觀來說，羅德里奎茲最初的重點其實並非要責怪沃爾普本人，而是批評洋基球團的用人與戰術思維；A-Rod在評論時也先肯定沃爾普的人格特質，強調他是球團喜愛的「非常出色的年輕人」，並認為球隊在他狀態不佳時仍持續讓他每天上場，正是洋基2025年「做錯的事」之一。

沃爾普2025低潮一大部份與肩傷有關，對此A-Rod不可能「現身指導」其如何處理撕裂盂唇，因此兩名前球員對A-Rod批評語氣的反彈，可能也部分忽略了羅德里奎茲真正想指向的問題核心。

羅德里奎茲真正想傳達的是：洋基隊沒有採取「贏球所需要的做法」，批評的是球隊與組織層級，而不是要把問題全部推到沃爾普身上。