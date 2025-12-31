富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

▲富邦悍將簽下委內瑞拉籍右投愛力戈。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將積極備戰新球季，外援戰力持續到位。球團除了續約洋投魔力藍以及鈴木駿輔之外，30日才剛宣布簽下美國籍投手 Aaron Wilkerson，中文名為「威戈神」，31日再度補強，正式簽下委內瑞拉籍投手 Erick Leal，中文譯名為「愛力戈」，新球季將以「雙戈」洋投組合迎戰。

富邦悍將球團今日宣布，確定與愛力戈完成簽約。這位30歲右投右打投手，身高190公分、體重81公斤，預計將於2月抵達台灣，加入悍將春訓行列。愛力戈擁有多年墨西哥聯盟實戰經驗，近年表現穩定出色，今年球季則效力於美國職棒洋基隊3A。

愛力戈自2012年起於小聯盟展開職業生涯，曾在小熊隊體系累積多年磨練。2020年受到疫情影響賽季中斷後，他於2021年轉往墨西哥聯盟發展，成績逐年攀升。2024年效力墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México）期間，單季出賽繳出8勝1敗、防禦率2.91、每局被上壘率1.16的亮眼成績，80.1局投球中送出95次三振，優異表現也讓他獲得重返美職體系的機會。

本季愛力戈回到美國，效力洋基隊3A，全季出賽28場，累積投球126.2局，拿下8勝、防禦率5.61，並飆出133次三振，展現良好的續航力與三振能力。球季結束後，他持續前往冬季聯盟維持比賽狀態，近期與富邦悍將完成簽約後，隨即結束冬盟出賽，著手準備來台相關行程。

悍將球團表示，愛力戈投球局數穩定、三振能力突出，整體投球條件符合球隊對洋投先發戰力的需求，期待首次來到亞洲職棒效力的愛力戈來到台灣後，與球隊投手群形成良性競爭，為悍將新球季先發輪值增添戰力。