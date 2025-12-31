球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

▲甘特（John Gant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍持續補強洋投戰力，除已續約鋼龍及不佔洋將名額的伍鐸外，也傳出鎖定前統一獅洋投梅賽斯，近日更與擁有大聯盟24勝資歷的33歲右投甘特（John Gant）達成共識。

甘特當年加盟日職時，中文譯名曾引發討論，還被球迷戲稱為「蔣幹」，來到味全龍後的譯名值得關注。回顧其大聯盟生涯，甘特累計出賽173場、投372.2局，戰績24勝26敗、防禦率3.89。他上一次在大聯盟出賽為2021年球季，當年共登板39場，其中21場先發，投110局，防禦率4.09。

[廣告]請繼續往下閱讀...

甘特於2022年轉戰日本職棒加盟日本火腿，不過因傷勢影響，連續兩季未能在一軍登板，最終於2023年季中遭到釋出。當初簽下總值2.4億日圓合約卻未在一軍投球，也一度被外界狠酸為「薪水小偷」。

今年甘特效力於美國獨立聯盟長島鴨隊，出賽4場拿下2勝1敗、防禦率1.71，21局投球送出27次三振，隨後合約被皇家隊買斷，轉戰3A後先發19場，成績為5勝5敗、防禦率6.00。

味全龍在送走王牌投手徐若熙後，先發輪值戰力備受關注。對於網羅甘特一事，味全龍領隊丁仲緯受訪表示：「目前已達成合約共識，後續將進行相關程序。」