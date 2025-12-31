運動雲

>

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

▲甘特（John Gant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲甘特（John Gant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍持續補強洋投戰力，除已續約鋼龍及不佔洋將名額的伍鐸外，也傳出鎖定前統一獅洋投梅賽斯，近日更與擁有大聯盟24勝資歷的33歲右投甘特（John Gant）達成共識。

甘特當年加盟日職時，中文譯名曾引發討論，還被球迷戲稱為「蔣幹」，來到味全龍後的譯名值得關注。回顧其大聯盟生涯，甘特累計出賽173場、投372.2局，戰績24勝26敗、防禦率3.89。他上一次在大聯盟出賽為2021年球季，當年共登板39場，其中21場先發，投110局，防禦率4.09。

[廣告]請繼續往下閱讀...

甘特於2022年轉戰日本職棒加盟日本火腿，不過因傷勢影響，連續兩季未能在一軍登板，最終於2023年季中遭到釋出。當初簽下總值2.4億日圓合約卻未在一軍投球，也一度被外界狠酸為「薪水小偷」。

今年甘特效力於美國獨立聯盟長島鴨隊，出賽4場拿下2勝1敗、防禦率1.71，21局投球送出27次三振，隨後合約被皇家隊買斷，轉戰3A後先發19場，成績為5勝5敗、防禦率6.00。

味全龍在送走王牌投手徐若熙後，先發輪值戰力備受關注。對於網羅甘特一事，味全龍領隊丁仲緯受訪表示：「目前已達成合約共識，後續將進行相關程序。」

關鍵字： 標籤:味全龍甘特洋投大聯盟補強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

熱門新聞

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

2味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

32026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

4前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

5林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

最新新聞

1羅薩里奧續披條紋軍！

2雙戈出擊！悍將再洋基3A愛力戈

338歲耶茲「再拚一把！」1年約轉戰天使

4約基奇傷勢曝光！要休4週、爭MVP資格恐不保

512強變16隊！資格賽首站中國開打

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366