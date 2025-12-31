約基奇左膝過度伸展還有骨挫傷　至少要休4週恐失去爭MVP資格

▲丹佛金塊一哥約基奇（Nikola Jokić）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

丹佛金塊遭遇賽季至今最沉重的打擊，當家球星、三屆NBA MVP尼古拉·約基奇（Nikola Jokić）在週一對陣邁阿密熱火的比賽中不慎受傷，經核磁共振（MRI）檢查後證實為左膝過度伸展（Hyperextended Left Knee）還伴有骨挫傷，雖然不幸中的大幸是十字韌帶（ACL）並無損傷，但約基奇預計將缺陣至少一個月，這不僅讓金塊隊的戰績面臨考驗，更直接威脅到他角逐本季MVP的資格。

約基奇先前在球隊與熱火交手比賽的第二節，因隊友遭瓊斯（Spencer Jones）碰撞而受傷，根據《ESPN》記者查尼亞（Shams Charania）爆料，約基奇除了膝蓋過度伸展外，還伴隨明顯的骨挫傷，而醫學運動專家研判，約基奇的傷勢來看至少需要六週的恢復時間，2026年2月明星賽後是他較為現實的復出時間點。

然而這也將是約基奇職業生涯休戰時間最長的一次，自2015年進入聯盟以來，他一直以「耐操」著稱，單季出賽數從未低於69場，本季受傷前更是保持32場全勤。

但根據NBA規定，球員必須在例行賽出賽至少65場才能參與年度MVP、最佳陣容等獎項評選，這意謂著球員一整季最多只能缺席17場比賽，約基奇本季已出賽32場，若要保留評獎資格，他最慢必須在1月29日對陣籃網時回歸，然而，未來一個月金塊共有16場比賽，若約基奇如專家所言需休養至2月中旬，恐怕會讓他失去蟬聯MVP的競爭機會，在此之前，約基奇場均貢獻29.6分、12.2籃板、11助攻，多項數據在全聯盟都領先。

約基奇的缺陣對金塊隊而言無異於雪上加霜，因為球隊目前的先發陣容已有四人處於傷停狀態，除了約基奇因為左膝過度伸展預計缺陣四至六週外，戈登（Aaron Gordon）也受困於右腿筋拉傷，布朗（Christian Braun）則有左腳踝嚴重扭傷的問題，而強森（Cameron Johnson）因為右膝挫傷，預計也將缺席至少未來四週。

目前金塊正處於東區客場7連戰的艱難賽程中，剩餘對手包括暴龍、騎士、籃網、76人與塞爾提克，在板凳深度不足的情況下，總教練艾德曼（David Adelman）可能被迫尋求十天短約球員來填補戰力黑洞。