運動雲

>

約基奇左膝過度伸展還有骨挫傷　至少要休4週恐失去爭MVP資格

▲丹佛金塊一哥約基奇（Nikola Jokić）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹佛金塊一哥約基奇（Nikola Jokić）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

丹佛金塊遭遇賽季至今最沉重的打擊，當家球星、三屆NBA MVP尼古拉·約基奇（Nikola Jokić）在週一對陣邁阿密熱火的比賽中不慎受傷，經核磁共振（MRI）檢查後證實為左膝過度伸展（Hyperextended Left Knee）還伴有骨挫傷，雖然不幸中的大幸是十字韌帶（ACL）並無損傷，但約基奇預計將缺陣至少一個月，這不僅讓金塊隊的戰績面臨考驗，更直接威脅到他角逐本季MVP的資格。

約基奇先前在球隊與熱火交手比賽的第二節，因隊友遭瓊斯（Spencer Jones）碰撞而受傷，根據《ESPN》記者查尼亞（Shams Charania）爆料，約基奇除了膝蓋過度伸展外，還伴隨明顯的骨挫傷，而醫學運動專家研判，約基奇的傷勢來看至少需要六週的恢復時間，2026年2月明星賽後是他較為現實的復出時間點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而這也將是約基奇職業生涯休戰時間最長的一次，自2015年進入聯盟以來，他一直以「耐操」著稱，單季出賽數從未低於69場，本季受傷前更是保持32場全勤。

但根據NBA規定，球員必須在例行賽出賽至少65場才能參與年度MVP、最佳陣容等獎項評選，這意謂著球員一整季最多只能缺席17場比賽，約基奇本季已出賽32場，若要保留評獎資格，他最慢必須在1月29日對陣籃網時回歸，然而，未來一個月金塊共有16場比賽，若約基奇如專家所言需休養至2月中旬，恐怕會讓他失去蟬聯MVP的競爭機會，在此之前，約基奇場均貢獻29.6分、12.2籃板、11助攻，多項數據在全聯盟都領先。

約基奇的缺陣對金塊隊而言無異於雪上加霜，因為球隊目前的先發陣容已有四人處於傷停狀態，除了約基奇因為左膝過度伸展預計缺陣四至六週外，戈登（Aaron Gordon）也受困於右腿筋拉傷，布朗（Christian Braun）則有左腳踝嚴重扭傷的問題，而強森（Cameron Johnson）因為右膝挫傷，預計也將缺席至少未來四週。

目前金塊正處於東區客場7連戰的艱難賽程中，剩餘對手包括暴龍、騎士、籃網、76人與塞爾提克，在板凳深度不足的情況下，總教練艾德曼（David Adelman）可能被迫尋求十天短約球員來填補戰力黑洞。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

熱門新聞

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

2味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

32026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

4前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

5林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

最新新聞

1羅薩里奧續披條紋軍！

2雙戈出擊！悍將再洋基3A愛力戈

338歲耶茲「再拚一把！」1年約轉戰天使

4約基奇傷勢曝光！要休4週、爭MVP資格恐不保

512強變16隊！資格賽首站中國開打

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366