無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

記者胡冠辰／綜合報導

2025年註定成為棒球史上無法被忽視的一年；紀錄不斷被刷新、巨星在最高舞台發光，從東京到北美、從例行賽到世界大賽，這個MLB賽季幾乎集結了所有棒球迷夢寐以求的元素。回顧整個2025 年，「年度十大棒球大事」，每一項都足以載入史冊。

道奇史詩級奪冠 被譽為史上最偉大的世界大賽之一

2025世界大賽被公認為史上最精彩系列賽之一；系列中出現18局延長賽，由弗里曼（Freddie Freeman）敲出致勝全壘打、大谷翔平單場9度上壘、藍鳥新秀葉沙維奇（Trey Yesavage）締造新人單場12次三振紀錄、山本由伸在第6戰靠再見雙殺守備逼出第7戰。

而最終的第7戰，幾乎所有可能在一場棒球比賽中發生的情節全數上演，道奇成功奪冠，也讓這個系列賽成為球迷口中的「傳奇之作」。

「Big Dumper」橫空出世 捕手首度單季60轟

水手隊捕手羅里（Cal Raleigh）在今年締造歷史，成為史上首位單季60轟的捕手與左右開弓打者，同時貢獻125分打點，帶領水手奪下睽違24年的分區冠軍；他的爆發不僅顛覆捕手定位，也讓「Big Dumper」成為年度最具代表性的球員之一。

大谷翔平再寫神話 史上最偉大的單場比賽

大谷翔平在2025完成「全能球員」的極致演出，拿下生涯第4座 MVP、完成連霸世界大賽，並重返投手丘。

其中最令人震撼的是國聯冠軍賽封王戰，他單場敲出3支全壘打，同時主投6局無失分、送出10次三振，堪稱棒球史上最誇張的單場個人表現之一；整季55轟、連3年長打率稱王，也再次證明他已站上歷史級高度。

藍鳥驚奇崛起 只差一步登頂

2024年戰績不佳的藍鳥，2025年完成戲劇性反彈；球隊與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）完成延長合約後全面起飛，不僅拿下美東冠軍，更一路擊敗洋基、水手，闖進睽違22年的世界大賽。

雖最終與冠軍擦身而過，但這支藍鳥已證明他們仍是聯盟最具競爭力的勁旅之一。

釀酒人成最大黑馬 聯盟最佳戰績

密爾瓦基釀酒人在外界不被看好的情況下，繳出全聯盟最佳戰績與隊史最佳紀錄；靠著團隊戰力與關鍵時刻發揮，包含多名非明星球員輪番建功，雖止步國聯冠軍賽，仍成為2025年最大驚喜。

新人怪物誕生 寇茲橫掃大聯盟

運動家新秀寇茲（Nick Kurtz）在菜鳥年徹底震撼聯盟，117 場比賽敲出36轟、OPS高達1.002，並在7月25日單場4轟、6安，差點完成史無前例的單場5轟壯舉；他還敲出本季最遠的493英尺全壘打，而這一切發生時，他才22歲。

賈吉穩定輸出 再奪數據三冠王

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在鎂光燈稍減的情況下，依舊交出怪物級成績，拿下打擊率、上壘率、長打率「數據三冠王」，幾乎以一己之力撐起洋基戰績，也再度奪下美聯MVP。

賽揚雙雄 史庫柏與史金斯主宰投手丘

老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）與海盜新生代王牌史金斯（Paul Skenes）分別稱霸美、國聯賽揚獎；史金斯23歲首度完整賽季就投出1.97防禦率、216次三振，生涯前兩年防禦率仍低於2，成為投手丘上的非現實存在。

柯蕭完美謝幕 三冠榮耀加身

道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）在生涯最後一年完成第3000次三振，並再添一枚世界大賽戒指，生涯3冠收官，毫無懸念邁向名人堂。

▲傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板 弗里曼換投全場致敬。（圖／路透，下同）



東京、布里斯托寫新頁 棒球無界線

2025年從東京巨蛋開季，道奇與小熊的系列賽成為MLB史上最大單一國際賽事；8月紅人與勇士更在布里斯托賽車場進行田納西州首場大聯盟賽事，吸引91032名觀眾，刷新紀錄。

棒球的舞台持續擴展，而2026年，「夢幻球場之戰」也將再度回歸。