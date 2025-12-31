運動雲

>

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年註定成為棒球史上無法被忽視的一年；紀錄不斷被刷新、巨星在最高舞台發光，從東京到北美、從例行賽到世界大賽，這個MLB賽季幾乎集結了所有棒球迷夢寐以求的元素。回顧整個2025 年，「年度十大棒球大事」，每一項都足以載入史冊。

道奇史詩級奪冠　被譽為史上最偉大的世界大賽之一

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025世界大賽被公認為史上最精彩系列賽之一；系列中出現18局延長賽，由弗里曼（Freddie Freeman）敲出致勝全壘打、大谷翔平單場9度上壘、藍鳥新秀葉沙維奇（Trey Yesavage）締造新人單場12次三振紀錄、山本由伸在第6戰靠再見雙殺守備逼出第7戰。

而最終的第7戰，幾乎所有可能在一場棒球比賽中發生的情節全數上演，道奇成功奪冠，也讓這個系列賽成為球迷口中的「傳奇之作」。

▲▼山本由伸奪世界大賽MVP。（圖／路透）

▲山本由伸奪世界大賽MVP。（圖／路透）

「Big Dumper」橫空出世　捕手首度單季60轟

水手隊捕手羅里（Cal Raleigh）在今年締造歷史，成為史上首位單季60轟的捕手與左右開弓打者，同時貢獻125分打點，帶領水手奪下睽違24年的分區冠軍；他的爆發不僅顛覆捕手定位，也讓「Big Dumper」成為年度最具代表性的球員之一。

大谷翔平再寫神話　史上最偉大的單場比賽

大谷翔平在2025完成「全能球員」的極致演出，拿下生涯第4座 MVP、完成連霸世界大賽，並重返投手丘。

其中最令人震撼的是國聯冠軍賽封王戰，他單場敲出3支全壘打，同時主投6局無失分、送出10次三振，堪稱棒球史上最誇張的單場個人表現之一；整季55轟、連3年長打率稱王，也再次證明他已站上歷史級高度。

藍鳥驚奇崛起　只差一步登頂

2024年戰績不佳的藍鳥，2025年完成戲劇性反彈；球隊與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）完成延長合約後全面起飛，不僅拿下美東冠軍，更一路擊敗洋基、水手，闖進睽違22年的世界大賽。

雖最終與冠軍擦身而過，但這支藍鳥已證明他們仍是聯盟最具競爭力的勁旅之一。

釀酒人成最大黑馬　聯盟最佳戰績

密爾瓦基釀酒人在外界不被看好的情況下，繳出全聯盟最佳戰績與隊史最佳紀錄；靠著團隊戰力與關鍵時刻發揮，包含多名非明星球員輪番建功，雖止步國聯冠軍賽，仍成為2025年最大驚喜。

新人怪物誕生　寇茲橫掃大聯盟

運動家新秀寇茲（Nick Kurtz）在菜鳥年徹底震撼聯盟，117 場比賽敲出36轟、OPS高達1.002，並在7月25日單場4轟、6安，差點完成史無前例的單場5轟壯舉；他還敲出本季最遠的493英尺全壘打，而這一切發生時，他才22歲。

賈吉穩定輸出　再奪數據三冠王

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在鎂光燈稍減的情況下，依舊交出怪物級成績，拿下打擊率、上壘率、長打率「數據三冠王」，幾乎以一己之力撐起洋基戰績，也再度奪下美聯MVP。

賽揚雙雄　史庫柏與史金斯主宰投手丘

老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）與海盜新生代王牌史金斯（Paul Skenes）分別稱霸美、國聯賽揚獎；史金斯23歲首度完整賽季就投出1.97防禦率、216次三振，生涯前兩年防禦率仍低於2，成為投手丘上的非現實存在。

柯蕭完美謝幕　三冠榮耀加身

道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）在生涯最後一年完成第3000次三振，並再添一枚世界大賽戒指，生涯3冠收官，毫無懸念邁向名人堂。

▲傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬。（圖／路透，下同）

▲傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬。（圖／路透，下同）

東京、布里斯托寫新頁　棒球無界線

2025年從東京巨蛋開季，道奇與小熊的系列賽成為MLB史上最大單一國際賽事；8月紅人與勇士更在布里斯托賽車場進行田納西州首場大聯盟賽事，吸引91032名觀眾，刷新紀錄。

棒球的舞台持續擴展，而2026年，「夢幻球場之戰」也將再度回歸。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球多倫多藍鳥大谷翔平山本由伸紐約洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

無法忽視的一年！十大經典時刻　道奇史詩封王、大谷翔平神級表現

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

松坂大輔解析山本由伸最大強項　朗希球威「投到中間也打不好」

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

雙日籍打擊教練來了！中信兄弟拚火力再進化　助攻新球季

【是阿妹♥】飛機降落台東...張惠妹驚喜現聲廣播！

熱門新聞

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

2味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

32026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

4前養樂多左投婉拒中職球隊邀約

5林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

最新新聞

1羅薩里奧續披條紋軍！

2雙戈出擊！悍將再洋基3A愛力戈

338歲耶茲「再拚一把！」1年約轉戰天使

4約基奇傷勢曝光！要休4週、爭MVP資格恐不保

512強變16隊！資格賽首站中國開打

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366