日籍雙星有望合體！傳白襪搶今井達也　岡本和真也進入關鍵倒數

記者胡冠辰／綜合報導

透過入札制度尋求挑戰大聯盟的西武獅王牌今井達也，與美職各隊的談判已進入最後階段；根據多方消息指出，交涉期限逼近之際，原本被視為主力競爭者的洋基、費城人等強權仍在觀望，而芝加哥白襪隊近期急速竄升成為黑馬，若成真，將與已加盟白襪村上宗隆形成罕見的「日籍雙星組合」，話題性十足。

依規定，今井的入札談判期限為台灣時間1月3日上午6點，若期限前未能達成合約，今井將於2026球季續留西武。

同樣透過入札尋求旅美的岡本和真談判期限則為台灣時間1月5日上午6點；MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，兩名球員本週預計在洛杉磯與有興趣球隊進行面談，談判節奏已明顯加快。

自今井正式申請入札後，外界普遍認為洋基、費城人、大都會、小熊等資金雄厚、常年鎖定季後賽的強權將是主要競爭者；然而有消息指出，部分球隊目前將補強重心放在其他大咖自由球員身上，像洋基正優先處理強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）等人選，恐影響對今井提出頂級合約的空間與速度。

此外，費城人、小熊即便具備財力，也傳出對於長年期大型合約仍抱持謹慎態度，導致市場一度呈現「各隊觀望、條件未明」的狀況，使得今井爭奪戰更顯混亂。

就在強權仍在拉鋸之際，美媒報導透露，白襪正以積極姿態加入競爭，且評價今井為「王牌等級」戰力；白襪本季沒有投手投滿規定投球局數，輪值戰力明顯不足，因此休賽季補強先發是當務之急。

市場也傳出，白襪可能不會開出7年左右長約，而是以3年前後的合約架構切入談判，藉由更高年均薪或明確角色定位吸引今井加盟。

白襪本休賽季已於22日與曾兩度奪下日職MVP的村上宗隆簽下2年總額3400萬美元合約，展現球團積極進軍日本市場的企圖，若再成功網羅今井，將成為白襪重建工程的重要象徵。

今井本季在西武主投163.2局、防禦率1.92，繳出178次三振、45次保送的優質內容，被全壘打僅6支；他在西武累計8年資歷，近3季合計投出470局、防禦率2.18，穩定度獲得高度肯定。

費恩桑德在休賽季自由球員榜單中將今井排在第11名，在先發投手中更是第4名，代表其市場評價已達頂尖級別；美媒曾預估今井可能獲得接近7年總額約1億5400萬美元等級的合約，顯示他在先發市場的價值不容小覷。

另一位同樣進入入札倒數的岡本和真，外界點名教士、天使、海盜、藍鳥、紅襪等隊均有興趣；他在讀賣巨人效力11年，生涯打擊率.277、上壘率.361、長打率.521，且2018年至2023年連續6年達成單季30轟以上。

雖然本季因傷僅出賽77場，仍敲出15轟，並打出打擊率.322、OPS .992的優異成績，火力依舊受到大聯盟球探青睞。